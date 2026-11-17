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Днес завърши плановият годишен ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй". Блокът отново беше включен в електроенергийната система на страната след проверка и издадена положителна оценка от страна на Агенцията за ядрено регулиране. Повишаването на мощността се извършва поетапно в съответствие с технологичния регламент, съобщиха от централата.

По време на плановия престой бяха изпълнени всички дейности, заложени в годишната ремонтна програма. Реализирани са предвидените мерки, обезпечаващи дългосрочната експлоатация и надеждното производство на електроенергия. Проведено бе необходимото техническо обслужване на оборудването.

Реакторът на шести блок е презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания. Пети блок на АЕЦ „Козлодуй" работи на пълна мощност, съгласно графика за електропроизводство.