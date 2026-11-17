Българи от цял свят планират завръщането си в родината за легендарния Роженски събор, който ще се проведе от 16 до 18 юли 2027 г. на Роженските поляни. Очаква се събитието отново да събере стотици хиляди гости от страната и чужбина, а сред най-вълнуващите акценти ще бъде мащабно гайдарско изпълнение с участието на 482 гайди. Така броят на гайдите ще задмине рекордът от 333 гайди, поставен в НДК, София, на 16 май 2012 г. с родопски каба гайди.

Подготовката за събора вече започна. Организатори са Община Смолян и фондация „Наследство в бъдещето", които поставят амбициозната задача следващото издание да надгради традицията и да предложи незабравимо преживяване на хилядите посетители.

„Роженският събор е най-голямото културно събитие в България. Трябва да се гордеем, че го възстановихме", заяви кметът на Смолян Николай Мелемов. Той припомни, че традицията съборът да се провежда през четири години се спазва, а интересът към него остава изключително голям. По думите му всяко издание привлича между 250 000 и 300 000 посетители, което поставя сериозни изисквания към организацията и логистиката.

Председателят на фондация „Наследство в бъдещето" Симеон Караколев разкри един от най-мащабните акценти в програмата – откриването да бъде ознаменувано от едновременното звучене на 482 гайди. Инициативата носи силно историческо и символично послание, като всяка гайда ще олицетворява една година от периода на османското владичество.

„Стартираме една инициатива – гайда на година. Една гайда да съответства на една година от времето, в което България е била под чуждо владичество. 482 години искаме да отбележим с 482 гайди", обясни Караколев.

За участие в грандиозното откриване ще бъдат поканени гайдари от цялата страна. Организаторите предвиждат да осигурят безплатен транспорт за участниците до Роженските поляни, а подробности за записването ще бъдат обявени допълнително.

Рожен 2027 ще бъде част от поредица национални чествания, посветени на 150-годишнината от Освобождението на България. Програмата ще носи и допълнителна историческа символика. На 18 юли се навършват 190 години от рождението на Васил Левски, а на 19 юли се отбелязва годишнина от бойното кръщение на Самарското знаме.

В рамките на трите съборни дни се предвижда богата културна програма с участието на хиляди изпълнители, която ще представи богатството на българския фолклор, традиции и народно творчество.

Организаторите обсъждат и възможността Роженският събор да се провежда ежегодно. Според Симеон Караколев подобна перспектива би могла да се реализира при създаването на специална програма на Министерството на културата за подкрепа на мащабни културни събития.

В тази връзка фондация „Наследство в бъдещето" вече е изпратила официално писмо до Министерството на културата с искане Роженският събор да бъде включен в националния културен календар и да получи държавна финансова подкрепа.