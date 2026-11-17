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14-годишен тийнейджър бе задържан зад волана на автомобил след дрифт по един от централните булеварди във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В колата с него пътували още три деца – две непълнолетни и едно малолетно.

При засилен контрол по пътищата служители на полицията в града забелязали автомобила, извършващ опасни маневри тип „дрифт". Униформените незабавно спрели колата за проверка.

При проверката станало ясно, че зад волана е едва 14-годишен младеж, който няма право да управлява моторно превозно средство. Полицаите предприели незабавни действия, като в присъствието на родител на момчето били съставени три акта за установени административни нарушения.