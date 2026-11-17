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Пране на пари от голям търговец на злато. Такава проверка прави Главна дирекция "Национална полиция" в София.

Акцията е в центъра на столицата - на булевард „Тодор Александров“ 20. Проверяваната компания има офиси в бизнес сградата на адреса. Фирмата се занимава с външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и от внос.

От МВР не посочват за задържани, нито каква е причината за акцията сега. Подробности се очакват по-късно.