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Автоматизираната система за плащане на таксата за преминаване на Дунав мост при Русе в посока Румъния е достъпна от днес за използване от шофьори на всички видове превозни средства. Електронно заплащане им на девет от общо 11 трасета на съоръжението. Това съобщиха от митницата.

Очакваният ефект е намаляване на времето за обработка на преминаващите автомобили, ограничаване на образуването на опашки и оптимизиране на човешките ресурси.

Автоматизираната система дава възможност за електронно заплащане на таксата за преминаване на моста в посока Румъния за всички категории превозни средства - както леки, така и товарни автомобили, пише БТА.

Плащането може да се извършва по два начина - предварително чрез уеб приложение, както и на място чрез терминали за самообслужване с банкова карта и чрез специализираните за водачи на товарни автомобили DKV-карти.

Целта на системата е повечето плащания да преминават онлайн през уеб приложението, което дава възможност те да бъдат отчетени предварително и при пристигане на място бариерата да се вдигне автоматично.

От митницата информират, че остава възможността за преминаване през специално обозначено трасе - едно за леки и едно за товарни автомобили, на което е възможно плащане в брой. Тази опция за товарните автомобили ще е достъпна до 31 януари 2027 година.

Цената на такса "мост" за съответната категория превозно средство остава непроменена, казват от митниците.