686 027 872 евро ще плати България, за да закупи 57 нови самоходни гаубици "Сезар" от Франция.

Това става ясно от решение на правителството на Румен Радев от началото на тази седмица. Проектът ще се финансира по европейския заем SAFE, става ясно от решението на кабинета. Като страната ни ще плати над 100 млн. евро още тази година, а над 215 млн. евро е предвидено да бъдат платени догодина. Плащанията по тази сделка ще продължат до 2030 година.

57-те гаубици "Сезар" ще са първите оръдия на Българската армия по натовския калибър 155 милиметра. Те ще имат далекобойност от 40 км и освен за артилерийска подръжка на войските ще се ползват и за поразяване на резервите на противника в дълбочина. В момента армията ни ползва самоходни гаубици от старите съветски образци, които са с далекобойност 15-17 км. Освен това заради липсата на резервни части подръжката им е ограничена и реално голяма част от тях не са подвижни.

Проектът, който предлага кабинетът, предвижда България да закупи 3 гаубици от по-старата модификация CAESAR 6x6 Mark I и 54 гаубици от по-новата CAESAR 6x6 Mark II. По-новият модел самоходни гаубици имат по-мощен двигател, по-добра защита срещу мини на кабината, усъвършенствано управление на оръдието и подобрен софтуер за автоматично насочване. Според френския производител подобренията по новата версия на гаубицата са направени на базата на бойния опит в Украйна.

В сделката се включва и доставката на 9 505 броя 155 mm боеприпаси, мобилни пунктове за управление на огъня и бронирани автомобили 4x4 за предни артилерийски наблюдатели, системи за командване и управление, радиостанции, метеорологични станции, обучение.

С тази сделка ще бъдат модернизирани наведнъж 3 атрилерийски дивизиона и реално напълно ще се покрият нуждите на армията от модерна артилерия.