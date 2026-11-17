Окръжният съд във Варна насрочи за 11 декември разпоредителното заседание по делото срещу Благомир Коцев по времето, когато е бил областен управител. Той е обвинен, че съзнателно е направил опит да сключи неизгодна сделка за правни услуги с кантората на Диан Иванов, докато е ръководил Областната администрация. Иванов тогава е бил приятел на Коцев, който по-късно го назначи за свой заместник кмет.

Иванов обаче изненадващо напусна поста в началото на май 2025 г. Месец по-късно Коцев беше арестуван по разследването срещу него, двама общински съветници и бизнесмен за искане на подкуп от Пламенка Димитрова, както и за манипулиране на обществени поръчки.

Заседанието ще започне в 10 часа. Материалите, изпратени от Софийската градска прокуратура, са събрани в 8 тома, а в обвинителния акт са посочени 13 свидетели.

Обвинението е свързано с договор за пряко възлагане на правни услуги, подписан на 1 април 2022 г. С допълнително споразумение от август същата година окончателната стойност на услугите е определена на 23 256 лева с ДДС.

Според прокуратурата договорът е бил неизгоден за държавата, тъй като по това време в Областната администрация са работили юристи, които са имали право да представляват институцията по съдебни дела. Затова обвинението приема, че не е имало необходимост от наемането на външно адвокатско дружество.

В обвинителния акт се посочва, че деянието е довършено, но предвидените от закона и търсените от обвиняемия последици не са настъпили по независещи от него причини – освобождаването му от длъжността областен управител. Една от двете издадени фактури, на стойност 11 448 лева, останала неплатена.

Първото заседание е разпоредително, на него съдът ще провери дали има процесуални нарушения в досъдебното производство и дали са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

Ще бъдат обсъдени и исканията на страните, възможността делото да се разгледа по особен ред, мерките за процесуална принуда, както и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства.

Предстои съдът да прецени дали делото може да продължи към разглеждане по същество.