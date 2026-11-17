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87 годишна жена е загинала при пожар в дома ѝ в Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 10 ч. вчера жената е паднала върху електрическа печка в лятна кухня в двора на имота и предизвикала пожар. Едва след като димът започнал да излиза през прозорците синът ѝ се притекъл на помощ, но майка му вече била починала.

На мястото на инцидента е направен оглед от полицейска група, като не са намерени следи, вещи или запалителни средства за умишлено предизвикване на пожар. По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

Това е шести случай на загинал при пожар в Монтанско от началото на годината. Всичките трагични инциденти са възникнали по сходен начин в частни домове.