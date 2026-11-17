Сегрегирани училища има в четири общини в област Велико Търново, показва проучване на център „Амалипе". Данните бяха представени на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, съобщиха от Областната администрация.

Според представеното изследване в областта сегрегирани училища има във Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени и Свищов. При детските градини, освен в Горна Оряховица и Павликени, сериозни различия между отделните заведения се наблюдават в общините Павликени, Лясковец и Стражица.

Като район с най-голяма концентрация на родители с ниско образование по населени места е откроена община Стражица. Тя се отличава и с висока степен на сегрегация в национален мащаб. В община Сухиндол образователният статус на родителите също е сравнително нисък, но без съществени различия между населените места.

Проучването е на тема „Без сегрегация: Дейности за предотвратяване на училищната сегрегация спрямо ромите на местно ниво" и обхваща проблемите по области. Резултатите показват необходимостта от мерки за превенция на сегрегацията и за насърчаване на приобщаващото образование, са посочили от неправителствената организация. Представено е и проучване за проблемите пред психичното здраве в ромската и мюсюлманската общности в общините Павликени и Стражица. В него са участвали 210 души.

В заседанието участваха представители на Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, Областната дирекция на МВР, Комисията за защита от дискриминация, общинските администрации и неправителствената организация. Освен проблемите с училищната сегрегация те обсъдиха достъпа до здравеопазване и психичното здраве на уязвимите общности.

На финала областният управител Марин Богомилов обобщи, че институциите трябва да работят съвместно за преодоляване на затрудненията в образованието, здравеопазването и социалното включване.