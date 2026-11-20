Повече от 70 години Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) е сред утвърдените висши училища в България. Той съчетава богатите си академични традиции със съвременно образование, научни изследвания и тясно сътрудничество с индустрията. Тук знанията не остават само в учебниците и аудиториите, а намират приложение в лабораториите, научните разработки и реалното производство.

През своята история ХТМУ е обучил над 34 000 студенти, много от които са се реализирали успешно като инженери, учени, специалисти и ръководители в различни сектори на икономиката. Днес университетът продължава да подготвя новите поколения професионалисти, като съчетава солидната теоретична основа с практически умения и възможности за професионално развитие.

Сред най-добрите университети в България

Качеството на образованието в ХТМУ намира признание и в Рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 г. Университетът заема първо място в три професионални направления – „Материали и материалознание“, „Металургия“ и „Химични технологии“. На второ място се нарежда в „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Биотехнологии“, а в „Общо инженерство“ заема трето място. Тези резултати са доказателство за високото ниво на обучение, силния преподавателски състав и устойчивото развитие на университета.

Модерни лаборатории и наука, която се превръща в практика

Едно от големите предимства на ХТМУ е възможността студентите да се докоснат до науката още по време на обучението си. Университетът участва в множество национални и международни проекти, благодарение на които се развива научната дейност и се обновява материалната база. През последните години редица лаборатории са модернизирани и оборудвани със съвременна научна апаратура. Това дава възможност за провеждане на практически занятия, експерименти и научни изследвания в среда, близка до тази, в която работят съвременните специалисти.

В ХТМУ преподавателите не само предават знания, но и активно участват в създаването на нови материали, технологии, продукти и решения. Научните екипи работят по реални задачи, свързани с потребностите на индустрията, а студентите и младите изследователи имат възможност да бъдат част от този процес. Така обучението се превръща в нещо повече от усвояване на теория – във възможност за участие в истинска научна и изследователска работа.

Близо до бизнеса, близо до реалната професия

Връзката с бизнеса е сред силните страни на ХТМУ. Университетът си партнира с компании от различни индустриални сектори, които участват в подготовката на бъдещите специалисти и подкрепят тяхното професионално развитие. Стажовете и практиките в предприятията дават възможност за запознаване с реалната работна среда, съвременните технологии и производствените процеси. Студентите могат да разработват дипломни работи по конкретни задачи на компаниите, а докторантите и научните екипи – да участват в съвместни изследвания и разработки, които намират приложение в производството. Това сътрудничество създава естествена връзка между образованието и бъдещата професия. Контактите с работодатели, работата по практически задачи и натрупаният опит още по време на следването откриват възможности за успешен професионален старт.

Част от усилията за още по-тясна връзка между науката и бизнеса е участието на ХТМУ в създаването на Регионалния център за дигитални решения и иновации. Центърът предоставя нови възможности за съвместна работа между учени и предприятия, за разработване на нови продукти и за прилагане на научните постижения в практиката.

Млади учени, нови идеи и международна среда

ХТМУ е университет, в който младите хора имат възможност не само да учат, но и да се развиват като изследователи. Младите преподаватели, учени и докторанти участват в научни проекти, международни екипи и разработки с индустриални партньори. Съчетаването на опита на утвърдените учени с енергията и новите идеи на младите изследователи създава динамична среда за развитие на науката и образованието.

Международният облик на университета също е важна част от неговата идентичност. В ХТМУ се обучават множество чуждестранни студенти, а партньорствата с университети и научни организации от различни държави предоставят възможности за академичен обмен, международни проекти и съвместни изследвания.

Перспективи за бъдещето

Изборът на университет е и избор на възможности за бъдещето. В ХТМУ образованието е свързано с реалната практика, с развитието на нови умения и с перспективите за професионална реализация. Срещата между науката, бизнеса и младите хора създава среда, в която интересът към инженерните и природните науки може да се превърне в успешна кариера, а любопитството и новите идеи – в решения с реално приложение.