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Обвиниха 19-годишен, който заплашил да убие с нож жена, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 16.11.2026 г. в апартамент в ж.к. „Надежда" в гр. София, обвиняемият М.В. се заканил с убийство на К.Х. Обвиняемият взел кухненски нож и тръгнал към момичето, опрял го във врата и й казал, че ще я убие. След това я ударил с дръжката на ножа по китката на ръката и по лявото бедро и я порязал под брадата.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

М.В. е осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 17.11.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.