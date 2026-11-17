Националният осигурителен институт ще дава експертни консултации, които ще стартират първо в София, а от догодина и в страната.

„Попитай НОИ" ще е инициатива с предварително обявен ден и час. Стартът ще е на 21 ноември (събота) - денят на християнското семейство, в сградата на Националния осигурителен институт на бул. „Александър Стамболийски" 62-64 в София. Експертни консултации ще са между 9 и 12:00 ч. Не е необходима предварително записване. Освен експертите на института, на 21 ноември на въпросите на гражданите ще отговарят лично управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева и подуправителят на института Ивайло Здравков.

Отговори ще се получават за пенсии, осигурителен стаж и доход, парични обезщетения и помощи, пренос на осигурителни права, електронни услуги и др. Препоръчително е посетителите да носят със себе си всички документи, свързани с конкретните казусите, които ги интересуват.

„Попитай НОИ" стартира като постоянна инициатива от София, но от началото на следващата година ще се присъединят и териториалните поделения на института в цялата страна. Информация за следващите срещи ще бъде публикувана регулярно на интернет страницата на НОИ, както и в официалните му профили на институцията в социалните мрежи.