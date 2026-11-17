Специална "Виц-терапия" ще предложи на своите посетители Музеят на хумора и сатирата в Габрово на 20 ноември. Така Веселата къща се включва в четвъртото издание на Деня на четенето в България с грижа за личното здраве и добро настроение!

Водени от убеждението, че четенето носи множество ползи за здравето, а смехът е сред най-добрите естествени „лекарства", каним посетителите на музея да се подложат на специална „Виц-терапия", казват от екипа.

Богатата колекция от книги с вицове, епиграми и афоризми на музейната библиотека предлага необходимото за всеки – с рецепта или без, в доза по желание, допълват домакините.

По традиция инициативата съвпада с Деня на европейските автори Read. For Real., което е още един повод да докажат, че езикът на смеха е универсален – с помощта на многобройните чуждестранни издания в библиотечния фонд на музея.