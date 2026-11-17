На 22 ноември /неделя/ от 13 часа в зала „Дунав" в Русе ще се проведе безплатен семинар по смесени бойни изкуства (ММА). Събитието е с участието на Никола Дипчиков и Светлозар Савов – двама от утвърдените български състезатели в този спорт, и се организира от „Русе Файт Клуб" с треньор Светлозар Савов, под егидата на MAX FIGHT Generation и с подкрепата на Община Русе.

Програмата включва две основни направления – техники в стойка, които ще бъдат представени от Никола Дипчиков, и борба на земя, водена от Светлозар Савов.

Дипчиков има 24 победи в професионалната си кариера, 20 от които с нокаут. Той е ветеран на руската бойна организация ACA. Светлозар Савов е бивш шампион на WFC с 12 победи, постигнати чрез събмишън.

Инициативата има за цел да създаде повече възможности за подготовка и развитие на бойците в Русе. Според Светлозар Савов градът разполага с качествени състезатели, които имат нужда от подходящи условия и възможности за изява. Семинарът е първа стъпка в тази посока, а от следващата година се предвижда организирането и на гала вечери с двубои в клетка.

Събитието е с вход свободен и е отворено за всички, които искат да се запознаят отблизо с техниките и подготовката в смесените бойни изкуства.