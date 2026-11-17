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От министерството на отбраната разпространиха кадри от спасителната операция за екипажа на GAS HUSKY, който потъва край българското крайбрежие.

На една от снимките се вижда как корабът е килнат настрани и е наполовина потънал в морето. Друга снимка показва част от спасения екипаж в хеликоптера. На видео е заснета кратка част от спасяването на моряците от водата.

Екипажът от 19 души беше успешно спасен, те бяха евакуирани с "Кугър".Моряците от екипажа прекарали цялата нощ на спасителния плот, на който бяха намерени при разузнавателната мисия на самолетите Су-25, след като се разбра за поредния инцидент с кораб в българските води на Черно море.

GAS HUSKY e изчезнал от радарите малко след полунощ, а в 08:02 ч. тази сутрин се е активирал аварийният буй, който излъчва сигнал за потънал кораб. В 10:25 ч. самолет Су-25 излетял от Балчик, за да направи разузнаване от въздух в района на потъването на кораба.

Според румънската морска администрация GAS HUSKY е бил ударен от дронове. Корабът е плавал натоварен с 3403 метрични метра пропан. Българските власти не са коментирали официално.

След евакуацията капитанът на кораба заяви, че е имало четири удара 1 път в машинното отделение и в мостика.