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Имат нужда от дрехи, храна, нови легла, хладилник и печка

Надежда от Калофер отглежда двете си деца Мартин на 13 г. и Дарина на 5 сама. Към момента тя е безработна, записана в бюрото по труда и взима детски на стойност 200 евро месечно, с които преживяват. Бащата на децата е починал и те не могат да получават компенсация заради неговата смърт, тъй като не ги е припознал за свои.

Майката Надежда няма постоянна работа, единствено от време на време ходи, където я викнат почасово. Жената има и налични запори от заеми.

Калоферци и местната църква и помагат с каквото могат, но сега фондация "Подай ръка" е организирала кампания, за събиране на средства за семейството. Те имат нужда от нови легла - единично и двойно. Спални комплекти и завивки за тях също са необходими.

За дома им се търсят още пералня, хладилник и готварска печка, както и един гардероб.

Дарина е усмихнато и комуникативно дете, обича да рисува и да си играе с пластелини. Мартин е скромен, мечтае да си има телефон и колело. Има нужда и от ученически принадлежности.

За семейството се събира и храна, хигиенни принадлежности за бита. Нуждаят се от средства, за да могат да оцелеят през предстоящите зимни месеци, докато Надежда си намери работа.

За тях търсим и дрехи и обувки:

Надежда – XL / 37 номер обувки

Мартин – 164 / 38-39 номер обувки

Дарина – 134/ 28 номер обувки

Дарителска сметка:

BG60STSA93000027878362

Банка ДСК/STSABGSF

Получател; Подай ръка ЗПДБ/ Give a Hand ZPDB

Основание: Дарение за кауза на Подай ръка 101

PayPal: [email protected]