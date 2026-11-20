Висшето училище развива програми, в които се пресичат инженерство, дигитални технологии, наука и предприемачество

В епохата на изкуствения интелект, автоматизация и бързо променящи се технологии инженерното образование се превръща в стратегическо предимство. С водещи позиции в България, силни партньорства с бизнеса и международно признание ТУ – София е сред най-значимите образователни и научни центрове в страната.

За поредна година ТУ – София заема първото място в шест професионални направления в Рейтинговата система на висшите училища в България: “Електротехника, електроника и автоматика”, “Енергетика”, “Комуникационна и компютърна техника”, “Машинно инженерство”, “Общо инженерство” и “Транспорт, корабоплаване и авиация”. Интересът към университета е показателен. Кандидатстудентската кампания става все по-конкурентна, а местата държавна поръчка в редица от най-желаните специалности се запълват още на първото класиране. Причината е ясна – инженерните и технологичните професии са в основата на икономиката на бъдещето.

Технологичната революция променя пазара на труда, но не и нуждата от квалифицирани специалисти. Напротив – зад всяка интелигентна система, софтуерна платформа или автоматизирано производство стоят хора, които могат да проектират, разработват и управляват сложни технологични решения. Именно към тази нова реалност е насочено обучението в ТУ – София. Наред с утвърдените инженерни направления университетът развива програми в области като интелигентни системи и изкуствен интелект, киберсигурност, анализ на данни, микро- и нанотехнологии, информатика и софтуерни науки, аерокосмическо инженерство, аерокосмически комуникации, интелигентни системи в индустрията, града и дома, технологично предприемачество и индустриален мениджмънт. Това са области, в които се пресичат инженерството, дигиталните технологии, науката и предприемачеството. Част от новите програми са разработени с участието на водещи международни компании като Bosch, Nidec, NVIDIA, IBM, Siemens и SAP. Така учебното съдържание се доближава до реалните технологични процеси и изискванията на работодателите.

Едно от съществените предимства на ТУ – София е възможността студентите да открият бъдещата си професия още по време на обучението. Университетът поддържа активни контакти с компании от различни сектори, а сътрудничеството се реализира чрез практически проекти, стажове, съвместни инициативи и участие на експерти от индустрията в учебния процес.

Резултатът е добра реализация на завършилите – по данни на университета над 90% започват работа по

специалността си

За много студенти професионалният път започва още преди дипломирането, а възможностите за развитие не се ограничават до българския пазар. Възпитаници на ТУ – София стават водещи специалисти в международни технологични компании, инженерни организации и научни институти. Международното сътрудничество е важна част от визията за бъдещето на ТУ – София. Университетът предлага обучение за бакалаври и магистри на четири езика – български, английски, немски и френски, както и възможности за участие в международни програми и академична мобилност. Членството на най-голямото техническо висше училище у нас в Алианса Европейски технологичен университет EUt+, обединяващ девет утвърдени технически университета, създава условия за обмен на студенти и преподаватели, съвместни научни проекти и достъп до споделено европейско академично пространство.

За младите хора то означава възможност да надградят образованието и опита си отвъд границите на България

Международната разпознаваемост на университета се подкрепя и от присъствието му в престижни световни класации. ТУ – София е единственият български университет, представен в областта на инженерните науки в Times Higher Education World University Rankings. През 2026 г. той присъства и в QS World University Rankings: Europe – признание за развитието му в научните изследвания, интернационализацията и сътрудничеството с индустрията. Отбелязваме напредък в QS Sustainability Rankings 2027 и заемаме все по-високи места.

От 2022 г. университетът има и официален статут на изследователски университет. Така освен образователна институция той се превръща и в център за създаване на нови знания и технологии с практическо приложение в икономиката и обществото.

Повече информация за специалностите и кандидатстудентския прием https://priem.tu-sofia.bg