Жена загина на място в челна катастрофа на пътя Монтана - Берковица. Инцидентът е станал във вторник по обяд, съобщиха от полицията в Монтана.

Ударили са се две коли между селата Благово и Боровци. На място е загинала 58-годишната жена, която е пътувала в една от колите. Други пострадали няма.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините за катастрофата. В момента движението между Монтана и Берковица в района на катастрофата се извършва в една лента. На място се правят огледи и измервания.