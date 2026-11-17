Васил Терзиев: „Оградата си отива. Строителството продължава."

Столична община премахва ограда, с която са заградени 1542 кв. м публична общинска собственост по трасето на бъдещия бул. „Копенхаген". Ограденият терен възпрепятства строителните дейности по транспортната връзка, която софиянци чакат от 40 години и чието изграждане започна през лятото.

„Понякога справедливостта идва с багер и флекс. Днес премахваме още една ограда. Зад нея някой си е заградил 1542 кв. м публична общинска собственост", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Теренът е заграден от собственик на съседен частен имот, който претендира, че го е придобил по давност. До момента обаче не е представил нито един документ, удостоверяващ право на собственост върху заградената площ. Имотът е публична общинска собственост, която съгласно закона не може да бъде придобивана по давност.

Поставената ограда възпрепятства изпълнението на строителните дейности по бул. „Копенхаген". За освобождаването на терена се налага премахване на оградните съоръжения и преместване на намиращи се там вещи, включително лодки.

„Теренът е публична общинска собственост, която по закон не може да бъде придобита по този начин. Абсолютна наглост, която няма да допуснем. Оградата си отива. Строителството продължава", подчерта Терзиев.

Случаят е част от последователните действия на Столична община за защита на общинската собственост и освобождаване на терени, използвани без доказано правно основание.

„В София има десетки места, които през годините са преминали в частни ръце. Някои безвъзвратно. За други все още водим тежки съдебни битки", посочи кметът.

Столична община вече премахна незаконните постройки край язовир „Искър" и до езерото „Ариана". Продължават действията по казусите с „Капитолия" и „Кошарите", както и съдебната битка за къпалня „Мария Луиза" и Летния театър в Борисовата градина.

„Зад тези случаи стоят години, понякога десетилетия, през които някой е разчитал, че нищо няма да се промени. Но София не може да се развива, ако приемаме всяка незаконна ограда за непреодолима граница. Няма да си затваряме очите и няма да оставяме неоснователни частни претенции да спират проекти, от които градът има нужда", заяви Васил Терзиев.

"Продължаваме с бул. „Копенхаген". И с връщането на града на хората."