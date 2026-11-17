34-годишният софиянец Цветан Бисеров е изпратил благодарствен адрес до ОДМВР – Пазарджик, в който подателят благодари сърдечно на младшите автоконтрольори Виолета Иванова и Иван Араланов от сектор „Пътна полиция" при Областната дирекция в гр. Пазарджик, които обслужват участъка на АМ „Тракия". Това разказа говорителят на пазарджишката полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

На 3 ноември г-н Бисеров пътувал с автомобила си по автомагистралата в направление от Пловдив към София. Атмосферните условия не били добри – валяло дъжд по протежение на аутобана.

В района между селата Горно и Долно Вършило той попаднал в аквапланинг, возилото му напуснало платното за движение и се озовало в канавката. След получаване на сигнала за случилото се на мястото били насочени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

За радост водачът не бил пострадал сериозно и отказал да бъде хоспитализиран. Направило му впечатление обаче отношението и реакцията на двамата полицаи, пристигнали на мястото на инцидента.

По неговите думи младшите автоконтрольори Виолета Иванова и Иван Араланов обезопасили допълнително леката кола със сигнализация, тествали го за употреба на алкохол и наркотични вещества, вдъхнали му кураж и го успокоили след преживения огромен стрес по време на инцидента.

Докато дойде репатриращият автомобил на пътната помощ, униформените го приютили в служебния автомобил, защото бил много мокър от падащия обилен дъжд.

„В момента живея втори живот и съм благодарен, че ще мога да виждам как децата ми растат в страна, в която имам доверие към силовите ведомства – в тях работят служители с висок морален дълг и душевен компас, отдадени на своята професия", завършва писмото си г-н Цветан Бисеров.

От името на служителите на ОДМВР – Пазарджик изразяваме благодарност за уважението и добрите думи, като пожелаваме на него и неговото семейство безаварийно пътуване към всяка избрана дестинация.