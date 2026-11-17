Община Русе, Превантивно-информационният център и Студио за съвременни танци „Фрийдъм" организират благотворителен концерт-спектакъл „Пътека към мечтите", който ще се състои на 4 декември от 18 часа в Доходното здание. Инициативата е в подкрепа на Спортен клуб „Захариев Файт Тийм", а средствата от нея ще бъдат използвани за закупуване на професионална механична бягаща пътека, необходима за работата с деца с двигателни затруднения. Тази година събитието ще се проведе под наслов „Нека заедно сме по-добри и сбъдваме детските мечти!".

В благотворителната вечер ще се включат възпитаници на ДГ „Радост", ДГ „Русалка", Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов", Музикална школа „Къщата", Танцова формация „Мираж", Танцово студио „Импулс" и Вокална група „Приста" към Международния младежки център, Школата по ушу към Международния младежки център, спортните клубове „Акро" и „Локомотив", както и Студио за съвременни танци „Фрийдъм".

Специално участие ще вземат Йоланда Димова и Детска театрална работилничка „Сладурите" към Общинския детски център за култура и изкуство.

Билети за събитието ще се продават на касата на Доходното здание от 18 ноември.

Организаторите отправят покана към русенци и гостите на града да станат част от инициативата. Със своето присъствие всеки зрител ще подкрепи усилията за осигуряване на по-добри възможности за спорт и движение на децата с двигателни затруднения.