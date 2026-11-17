"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Шумен предоставя допълнителна информация за начина на определяне на таксата за битови отпадъци през 2027 година и отражението на предложените ставки върху годишните задължения на домакинствата в града и населените места на общината. Разясненията са част от общественото обсъждане на проекта на план-сметката за чистотата, публикуван на официалния сайт на общината.

За жилищните имоти в Шумен и кварталите „Дивдядово“, „Мътница“ и „Макак“ се предлага ставка от 2,63 промила при действаща ставка от 1,99 промила.

Размерът на таксата се изчислява въз основа на данъчната оценка на конкретния имот, а не единствено според неговата площ. Поради това жилища с еднаква квадратура могат да имат различни годишни задължения.

За по-голяма яснота общинската администрация представя конкретни примери за отражението на предложените ставки върху жилищни имоти.

При апартамент от 40 кв. м годишната такса по примерните разчети се променя от 21,40 евро на 28,29 евро, или с 6,89 евро за година.

При апартамент от 76 кв. м годишната такса се променя от 37,74 евро на 51,19 евро, като разликата е 13,45 евро за година.

При апартамент от 107 кв. м годишната такса се променя от 81,44 евро на 107,64 евро, или с 26,20 евро за година.

Според изготвените разчети средната годишна разлика за жилищен имот в Шумен е 16,67 евро. Посочените примери са изчислени въз основа на конкретни данъчни оценки и не представляват еднакви стойности за всички жилища със съответната площ.

За населените места извън града също са предложени ставки за 2027 година, съобразени с организацията и обхвата на предоставяните услуги по сметосъбиране и транспортиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата.

Предложените ставки са различни за отделните населени места. За жилищните имоти в Мадара и Мараш е предвидена ставка от 7,92 промила, в Дибич и Царев брод – 4,62 промила, в Ивански и Градище – 5,94 промила, а в Белокопитово – 7,26 промила.

Конкретният размер на годишната такса за всеки имот зависи от неговата данъчна оценка и приложимата ставка за съответното населено място.

Община Шумен уточнява, че предложените ставки за 2027 година са изчислени въз основа на действащите данъчни оценки.

Предложението за определяне на размера на таксата е свързано с необходимостта от осигуряване на средствата за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на обществените пространства в града и населените места.

Таксата за битови отпадъци финансира не само сметосъбирането и сметоизвозването, но и последващото третиране на отпадъците, почистването на улици, тротоари, площади, паркове, междублокови пространства и други територии за обществено ползване.

В проекта на план-сметката за 2027 година са предвидени средства за обновяване на съдовете за отпадъци, използване и поддръжка на специализираната техника, както и за контрол и почистване на нерегламентирани сметища.

Община Шумен напомня, че предложените ставки все още не са окончателно приети. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, преди да бъде внесен за разглеждане и гласуване от Общинския съвет.

Общинската администрация приканва гражданите на Шумен и всички населени места в общината, собствениците на имоти, представителите на бизнеса и заинтересованите организации да се запознаят с публикуваните документи и да представят своите становища, въпроси и предложения.

Срокът за участие в общественото обсъждане е до 14 декември 2026 година.

Проектът на план-сметката и предложението за определяне на размера на таксата за битови отпадъци са достъпни на официалния интернет сайт на Община Шумен в раздел „Обществено обсъждане“.

Община Шумен ще продължи да предоставя информация и разяснения по основните въпроси, свързани с предвидените разходи, предложените ставки и организацията на услугите по чистотата през 2027 година.