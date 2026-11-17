Детско-юношеският фолклорен ансамбъл „Зорница" спечели три отличия на петия Международен фолклорен конкурс „Фолклорни нюанси", който се проведе във Виена, Австрия. Русенските изпълнители завоюваха две първи и едно второ място в състезателната програма за хорово и танцово изкуство. Участието на ансамбъла бе осъществено с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния дух".

С първи места в съответните категории бяха отличени Младежкият танцов състав и Вокалният квартет, а дуетът на Арзу Мехмед и Мария Петкова се класира втори.

Изпълненията бяха оценявани от жури в състав доц. Димитър Христов – диригент на оркестъра на Българското национално радио, д-р Данислав Кехайов – български тракийски народен певец, и проф. Антон Андонов – заместник-ректор по научноизследователската дейност и преподавател в катедра „Хореография" на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив.

За представянето си във Виена възпитаниците на „Зорница" работиха по специално разработен репертоар и танцова програма. Певческите произведения бяха подбрани от Светлана Недкова-Петрова, диригент на хоровия състав към ансамбъла, а хореографите Милена Михова и Добрин Райчев проведоха интензивни репетиции с танцьорите.

Конкурсът „Фолклорни нюанси" се организира ежегодно в различни европейски градове и е предназначен за български фолклорни състави. Предишните му издания са били във Верона, Любляна, Загреб и Венеция. Организатори са „Фолк нюанси" и „Voya Dreams Travel", а целта на събитието е популяризирането на българския фолклор в страната и чужбина.