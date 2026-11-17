Десет диви прасета са отстреляли ловците в Добричко от началото на ловия сезон, съобщи Илия Михайлов, председател но Ловно-рибарското дружество в Добрич, член на Управителния съвет на националното ловно-рибарско сдружение."Съюз на ловците и риболовците в България". „Това означава, че популацията се възстановява от африканската чума по свинете, която доведе до доста „поражения" преди няколко години", добави той. Слуката, според ловците, може и да е по-голяма, тъй като все още в региона царевицата не е ожъната напълно, листната маса не е паднала съвсем, няма добра видимост а това са „козове" в полза на глиганите. През декември и началото на яуари очакват по-успешен лов.

„Има добър лов на яребици и фазани. Но ловците всяка година разселват специално от птиците. Има достатъчно фазани за отстрел, яребиците по-бавно се увеличават", обяснява Михайлов.

„Проблем в добричките ловни полета си остават зайците. Преди две години разселихме над 260 животни. Явно много са факторите, които пречат за увеличане на популацията им. Сред тях тях са ползването на пестициди при отглеждането на селскостопанските култури, разораването на нивите до самите горски пояси, без да се остави задължителната ивица. Бракониерството също е голям фактор, тъй като най-лесно се „бие" заек – и денем, и нощем. Преди години организирахме лов на зайци и 31 дружини отстреляха едва 40 заека. От друга страна, условията на региона са изключително благоприятни за развъждането на този вид", казва още Михайхов.

„Все още не сме правили гонки за отстрел на хищници – чакали, скитащи кучета, лисици, но по време на лова за диви прасета се отстрелват и хищници. Ловците са заинтересувани от отстрелването им, тъй като хищниците са най-големия враг на дребния дивеч. Повече от половината от нашите дружини нямат гористи местности, където има местобитания на диви прасета, ловуват на открито и затова трябва да се води непрекъсната борба с хищниците. „Лисиците не престават да влизат в дворовете на хората но селата, често лисици през зимата се виждат и в квартали в Добрич.. По закон, на 200 метра от населено място не можем да стреляме", добавя Михайлов Според ловците, популацията на хищниците се увеличава.

Ловците в Добричко са около 940. „През декември започваме процедурата по установяване на членството на ловците. Тогава ще имаме представа за точния им брой. Доста от ловците поостаряха и се отказват, други изкарват курсовете си тук и се връщат там, където живеят", уточнява Михайлов."Догодина ще честваме 130 години на Ловно-рибарското дружество в Добрич. „Възнамеряваме да го отбележим с голям събор през май в местността „Дъбовете" край Добрич. Традиционната вечеринка на ловците подготвяме за март", добави Михайлов.