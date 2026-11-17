Трима от четиримата обвиняеми за участие в канал за нелегален трафик на мигранти през българо-гръцката, българо-турската и българо-румънската граница остават в ареста. Пловдивският апелативен съд потвърди наложените им от Окръжния съд в Кърджали мерки за неотклонение „задържане под стража". Решението е окончателно. Според разследващите групата е действала от февруари до октомври 2026 г. Мигрантите, предимно граждани на Иран, Ирак и Сирия, са влизали нелегално в България през границите с Гърция и Турция, след което са били превозвани с леки автомобили през страната. Крайната цел е била извеждането им през българо-румънската граница към други държави.

Четиримата обвиняеми са на 47, 25, 21 и 18 години и живеят в областите Кърджали и Пазарджик. Всички са известни на полицията. Те бяха задържани на 3 ноември при специализирана операция на Гранична полиция. При акцията бяха извършени претърсвания и изземвания в 9 помещения, както и процесуално-следствени действия на 7 адреса.

Пред апелативните магистрати трима от обвиняемите обжалваха задържането си, но жалбите им бяха отхвърлени. Според съда има достатъчно доказателства за обосновано предположение, че всеки от тях е съпричастен към престъпния сговор за превеждане на мигранти през границата срещу заплащане.

Магистратите приемат, че няма опасност обвиняемите да се укрият, но съществува риск да извършат друго престъпление. Като аргумент съдът посочва много добрата организация и високата конспиративност, с които според обвинението е действала групата. Това повишава обществената опасност както на извършеното деяние, така и на участниците в него.

За престъплението законът предвижда до 6 години затвор.