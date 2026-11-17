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Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 18 ноември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за приемане на Доклад относно информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Решение за одобряване на присъединяването на Република България към Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на информация за прилагането на Глобалните правила срещу свиване на данъчната основа.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за определяне на обект „Завод за производство на барут – Бодрово" за обект с национално значение.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

4. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите, отговарящи за защита на потребителите, организирана в рамките на Ирландско председателство на Съвета на Европейския съюз, която ще се проведе на 20 ноември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

5. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 149 на Министерския съвет от 8 март 2017 г. за одобряване присъединяването на Република България към Международния алианс за възпоменание на Холокоста.

Внасят: министърът на външните работи

министърът на образованието и науката

6. Проект на Решение за одобряване на предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 1 515 000 евро.

Внася: министърът на външните работи

7. Проект на Решение за одобряване и извършване на годишна вноска от Република България за финансиране на разходите на Антикорупционната мрежа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за Източна Европа и Централна Азия за изпълнение на Работната програма за периода 2023 - 2026 г.

Внася: министърът на правосъдието

8. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите по заетостта и социалните въпроси, която ще се проведе на 22 и 23 ноември 2026 г. в Трили, Ирландия.

Внася: министърът на труда и социалната политика

9. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 278 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

10. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изпълнение на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта", одобрена с Решение № 278 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

11. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

12. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Търговище, област Търговище.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. Проект на Решение за изменение на Решение № 212 на Министерския съвет от 2025 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Русе - Велико Търново", участъци „Русе – Бяла" и обход на град Бяла от км 0+500 до км 76+040" на територията на област Русе.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на труда и социалната политика.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Русе, област Русе.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

18. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

19. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Телекомуникации", проведено на 13 октомври 2026 г., гр. Лимерик, Ирландия.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията

министърът на иновациите и дигиталната трансформация

20. Проект на Решение за одобрение на проекта на Протокол за допълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, Република България и в сила от 4 март 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

21. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и взетите решения от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 26 и 27 октомври 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

Внася: министърът на земеделието и храните

22. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

23. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

24. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г. във връзка с увеличаване капитала на еднолично акционерно дружество и проект на Решение за увеличаване на капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Напоителни системи" ЕАД.

Внася: министърът на земеделието и храните

25. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 23 ноември 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на земеделието и храните

26. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост и недвижими археологически културни ценности, на Община Казанлък, Област Стара Загора.

Внася: министърът на културата

27. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 19 и 20 ноември 2026 г., гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Внася: министърът на културата

28. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2026 г. по бюджетите на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи.

Внасят: министърът на младежта и спорта

министърът на туризма

министърът на регионалното развитие и благоустройството

министърът на здравеопазването

министърът на вътрешните работи

29. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Внася: министърът на младежта и спорта

30. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия.

Внася: министърът на здравеопазването