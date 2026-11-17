Пострадалият също не дойде в съда, защото ги намирал за агресивни и избухливи и не искал да се виждат

Трима мъже от Кричим, подсъдими за побой над техен съгражданин, пропуснаха разпоредителното заседание по делото срещу тях. Сашо Мишев, Сашо Василев и Стефан Василев не се появиха в Районния съд в Пловдив по различни причини, а прокурор Любомира Вулджева поиска мерките им за неотклонение да бъдат променени.

Според обвинението на 3 март тримата причинили на Мишо Радев средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на челюст и скулна кост. Тогава от полицията съобщиха, че побоят е станал около 15 ч. на обществено място в града, а първоначално са били задържани двама младежи - на 18 и 25 г.

На делото днес не се яви и пострадалият мъж. Той обаче изпратил молба до съда, в която обяснил, че не желае да присъства, понеже намирал подсъдимите за агресивни и избухливи. Искал да понесат наказанията си за случилото се.

"Всеки един от тях е нарушил мярката си за неотклонение и ще искам да бъдат изменени в "задържане под стража". Именно подсъдимите са причина за отлагане на делото", заяви прокурор Любомира Вулджева. Справка показва, че това е третият неуспешен опит да се даде ход, като съдия Георги Гетов го отложи за 12 януари.

Адвокатите на тримата се възпротивиха срещу промяната на мярката. След съвещание съдебният състав взе различно решение за всеки един от тях. Стефан Василев бил установен на адреса си от полицаи, които му взели писмени обяснения. В предишно заседание пък бил глобен със 100 евро защото пак не дошъл. "Това обаче не се е оказал достатъчен стимул", посочи съдия Гетов и определи за януари той да бъде доведен принудително от органите на реда, без да му променя мярката.

Сашо Василев пък нарушил подписката си, като отишъл да живее в Испания и близките му нямали контакт с него. Тъй като обаче Коледа идва и евентуално може подсъдимият да се завърне сам, той беше обявен за общодържавно издирване. Щом стъпи у нас, магистратите ще бъдат уведомени и ще могат да решат как да осигурят присъствието му. "Изменянето на мярката за неотклонение би изиграло обратен ефект", опасява се съдия Гетов.

Той беше най-благосклонен към Сашо Мишев. Адвокатът му Николай Стоянов обясни, че снощи на мъжа му се наложило да заведе едногодишното си дете в болница за операция. Съдът прие, че той е присъствал на всички опити да се даде ход на делото досега и не е ставал единствена причина за отлагането му. Георги Гетов изтъкна още, че уважителните причини за отсъствието му, които посочи защитата, могат да бъдат доказани и липсата на документи за операцията не е проблем, тъй като действията се развили преди по-малко от 24 часа.