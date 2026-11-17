Старши инспектор Станимир Богданов от РУ-Несебър, за чийто живот през последните седмици се обединиха хиляди хора, е загубил битката с рака. Тъжната вест съобщи дъщеря му Златомира Колева, която се сбогува с него с емоционално послание в социалните мрежи. Преди години полицаят стана известен, когато по джапанки и шорти по време на своята почивка, арестува бандит, опитал да точи банкомат, както тогава писа "24 часа".

„С огромна болка и неописуема тъга ви съобщаваме, че нашият обичан Станимир Богданов загуби битката с болестта и ни напусна" - написа щерка му. И продължи:

"Борихме се заедно с него до последно. Надявахме се, вярвахме и направихме всичко по силите си, за да му дадем шанс за още време с нас. За съжаление, съдбата имаше друг план.

В този изключително тежък за семейството ни момент искаме да благодарим от цялото си сърце на всеки, който беше до нас. На всички, които даряваха, споделяха историята му, организираха благотворителни инициативи, помагаха и ни даваха надежда и сили. Никога няма да забравим добрината ви!

Във връзка със случилото се ви уведомяваме, че благотворителната кампания в подкрепа на Станимир се прекратява. Всички поставени дарителски кутии ще бъдат изтеглени, а събраните до момента средства ще бъдат насочени към други хора в нужда, които продължават своята битка и имат нужда от подкрепа.

Молим за разбиране и уважение към личното пространство на семейството ни. Имаме нужда от време, за да преживеем загубата си и да се сбогуваме с нашия татко. Молим да ни дадете тази възможност и да проявите разбиране, ако не успяваме да отговаряме на съобщения и обаждания.

Тати, борихме се за теб до последно. Обичаме те безкрайно и ще ни липсваш всеки ден! Завинаги ще бъдеш част от нас!"

Последните дни от живота си Станимир Богданов прекара в специализирана клиника в Истанбул, където лекарите се бореха за живота му. Семейството му се надяваше да победи тежкото онкологично заболяване, което го порази в разцвета на силите му.

През 2017 г. двама крадци от Стара Загора, отишли на морето с техника за точене на банкомати, но се озоваха в ареста благодарение на съобразителния полицай. Без оръжие и в почивния си ден криминалистът Станимир Богданов успял да арестува единия крадец. Около 19 ч опитният криминалист бил в кафене в Несебър в района на един от хотелите. Той забелязал, че на съседна маса стоят двама мъже с шапки и очила. Единият няколко пъти отскачал до близък банкомат и се връщал, без да тегли пари. "Още

от самото начало ми се сториха съмнителни,

направи ми впечатление и че имат няколко телефона. След поредното отиване до банкомата изчаках мъжът да се върне и отидох аз. Все едно съм клиент, дискретно огледах устройството и видях, че банкоматът е манипулиран. Станимир Богданов по времето, когато се прочу с геройството си в Несебър.

На връщане към кафенето позвъних на колегите в РПУ. Нямах съмнение, че онези двамата опитват да извършат престъпение. По това време трафикът беше натоварен и прецених, че колегите ще се забавят. Видях, че двамата се приготвят да си тръгват. Тогава взех решение да пристъпя към арест", разказва тогава Богданов пред "24 часа". Той изчаква този, който няколко пъти ходил до банкомата, да влезе в заведението и го атакува. Задържа го до бара, където бандитът е оставил един от телефоните си да се зарежда. По това време там бил само персоналът, а клиентите били отвън.

"В началото се стресира, изскочих му по джапанки и шорти. Легитимирах се", казва полицаят.

Съучастникът на задържания избягал, но не след дълго е арестуван. Криминалистът дава точно описание на колегите си, иззети са записи от охранителни камери в района и мъжът е закопчан в квартира в Несебър. В жилището и в колата, с която се придвижвали двамата, е открита техника за източване на банкомати.

Оказва се, че задържаните са Иван Георгиев, на 37 г., и Николай Славов, на 39 г., и двамата

с досиета за кражби и грабежи

Когато отива до банкомата, криминалистът установява, че на мястото, където се пъха картата, е поставено скимиращо устройство.