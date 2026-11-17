Капитанът съобщи за 4 удара, но не уточнява дали са от дронове

За по-малко от две денонощия втори екипаж моряци бе спасен от български военни, след като корабът му бе ударен и потопен в българския участък на Черно море. Всички 19 от газовоза GAS HUSKY вече са в безопасност, след като плавателният им съд изпадна в бедствие във вторник на около 50 мили източно от Бяла. Моряците са прекарали тежка нощ на спасителен плот, преди да бъдат открити и евакуирани с хеликоптер “Кугър” до авиобаза “Чайка”.

Това е втора мащабна спасителна операция за 48 часа - в понеделник наши военни спасиха екипажа на кораб, който твърди, че бил нападнат от два дрона край нос Калиакра. Моряк от екипажа на потъналия кораб Снимка: Орлин Цанев

GAS HUSKY, натоварен с 3403 метрични тона пропан, изчезнал от радарите малко след полунощ, а в 8,02 ч се активирал аварийният му буй, който подава сигнал за потънал кораб. Незабавно била организирана операция по спасяване на екипажа.

При разузнавателната мисия на самолет Су-25 моряците били открити на спасителния плот. После до мястото бил изпратен “Кугър”, с който всички били транспортирани до Варна. При пристигането на вертолета GAS HUSKY бил наклонен надясно и още не бил потънал напълно, разказа пилотът на вертолета.

Всички спасени са от филипински произход и са в добро общо здраве, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. Те са прегледани от медицински екипи, а двама от тях ще бъдат настанени в МБАЛ “Св. Анна”. Осигурено е място за настаняване на екипажа и е установена връзка с корабособственика.

Все още няма официална информация какво е ударило кораба. Капитанът на кораба съобщи за 4 удара - един в машинното отделение и 3 в мостика, но не и че са от дронове. Смърков подчерта, че и никой от спасените не говори за дронатака. Компанията собственик на кораба потвърди за удар, но не каза от какво е нанесен.

“Получихме сигнал за бедстващи моряци и веднага Су-25 излетя, за да огледа района. После бе задействана процедурата по спасяване, а 30 минути по-късно бяхме на точката”, разказа майор Марин Наков, пилот от 24-а авиобаза. Командирът на екипажа на вертолета майор Марин Тасков обясни, че спасителната операция е протекла по сходен начин с тази от предишния ден.

Операцията е прекратена в 13,15 ч, след като всички моряци са изведени на безопасно място. Към момента няма данни за екологично замърсяване в района.