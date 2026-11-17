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Създавани са фиктивни дружества, регистрирани на малоимотни хора в страната и чужбина

10 души са арестувани за пране на пари в Пловдив и други големи градове, съобщиха от МВР.

Организираната престъпна група е създавала многобройни фиктивни дружества. Те са били регистрирани на малоимотни хора в България и чужбина и са били ползвани за прикриване на истинския произход на незаконно придобити средства от инвестиционни измами и други престъпления. На този етап е документирано, че през банковите сметки на въпросните фирми-фантоми са преминали преводи на обща стойност над 10 000 000 евро.

Мащабна специализирана операция е била проведена днес на територията на няколко области в страната с участието на служители от пловдивския отдел "Противодействие на икономическата престъпност" и техни колеги от "Национална полиция" и "Киберпрестъпност" при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", съобщиха от МВР.

Синхронизираните множество процесуални и следствени действия на адреси в областите Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново са извършени под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив по досъдебно производство за създадена организирана престъпна група с цел пране на пари.

Активното разследване продължава.