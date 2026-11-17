От 2027 г. стипендията за учениците скача с 20%, не е пипана от 10 години

Между 13 и 37 евро на месец ще получават като стипендия учениците с отличен успех от следващата година. Сумата варира в зависимост от успеха - от 5,50 до 6,00 за съответния учебен срок. Увеличението е с 20%, обяви във вторник министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

В момента размерът на месечните ученически пари е от 10,74 до 30,68 евро. Предвидена е и възможност за месечни целеви стипендии за високи постижения в размер до 51,13 евро, но не повече от разходите, за чието покриване се предоставят. Те ще станат средно 61 евро.

С увеличение на средствата с 5 млн. евро през 2027 г. общият бюджет за ученически стипендии ще е 26 млн. евро. Допълнителното финансиране ще позволи стипендиите на учениците в гимназиален етап да бъдат повишени средно с 20%.

Размерът на стипендиите не е увеличаван от над 10 г. и това е политика, която ще бъде продължена и в следващите години. Целта е да се осигури по-съществена подкрепа както за учениците с високи образователни постижения, така и за тези, които имат нужда от допълнително подпомагане, за да продължат образованието си, обясниха от МОН.

Условията и редът за отпускане на месечни и еднократни стипендии на ученици след завършено основно образование са регламентирани в постановление на МС от 21 декември 2017 г.

Стипендиите не се отпускат само за отличен успех. Има и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането от училище, както и за подкрепа на ученици с трайни увреждания и ученици без родители. Предвидена е и възможност за отпускане на еднократни стипендии.

Средствата за ученически стипендии се осигуряват от държавния бюджет и се разпределят между училищата основно според броя на учениците, които имат право да получават такива. Съгласно нормативната уредба най-малко 95% от средствата могат да бъдат разпределени пропорционално на броя на тези ученици, а останалите до 5% – въз основа на постигнатите образователни резултати.

Всяко училище създава комисия за стипендиите, която предлага на директора разпределението на средствата по видове стипендии, критериите за класиране, конкретните суми и периода, за който се отпускат. При определянето на условията могат да бъдат включени и допълнителни обективни, измерими и недискриминационни критерии, свързани с достъпа до образование и постигнатите резултати. Така конкретният размер на стипендиите може да бъде различен в отделните училища, но в рамките на нормативно определените граници.