21 души ще се грижат постоянно за растителността

Над 150 от опасните и заболели дървета в парка “Врана” вече са премахнати и той ще отвори врати за граждани напролет. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.

Паркът от близо 970 дка бе затворен през 2025 г. заради спор между общината и държавата кой да го стопанисва. През май тази година Министерският съвет предостави парка за безвъзмездно управление на Столичната община. Преди това цар Симеон II и екипът му няколко пъти сигнализираха, че заради безстопанственост много от дърветата в парка загиват и са опасни за хората. Около 500 са старите или болни дървета, а от август екип на общината разчиства и обезопасява алеите.

За първи път парк “Врана” ще има собствен постоянен екип, гарантирано годишно финансиране и специализирана техника за поддръжка, обясни кметът Терзиев. Общината определи годишен бюджет от 841 586 евро, както и еднократна инвестиция от близо 1 млн. евро за специализирана техника и за аварийното обезопасяване.

Създават се 21 постоянни работни места към ОП “Паркове и градски градини” - за хора, които ще се грижат за дърветата, алеите, тревните площи и поддръжката на парка всеки ден.