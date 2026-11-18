С 20% повече са катастрофите с участие на камиони през 2026 г.

Експерти предлагат бетонни мантинели, спиране на тежкотоварните автомобили в петък и неделя следобед

С 20% са се увеличили пътно-транспортните произшествия с товарни автомобили от март до септември 2026 г. спрямо миналата година за същия период. Въпреки новите камери и високите глоби за превишение на скоростта. Въпреки измененията в закона. Проверка на “24 часа - 168 истории” показва, че при почти всички тежки ПТП-та с много починали винаги участва тежкотоварен камион. Само през лятото на 2026 г. три тира преминаха през мантинелите в насрещните платна на “Тракия” и отнеха живота на четирима души.

На 7 април 1993 г. тежкотоварен камион “Шкода-Европа” с ремарке изпреварва автобус на турска фирма. Срещу него обаче идва друг автобус. При маневрата камионът притиска първия автобус, който пробива парапета на моста над Янтра и пада от около 20 метра в реката. Това е една от най-кървавите катастрофи в България. 29-има загиват. Отново там, но през 2006 г. умират 18 души след сблъсък на градски автобус с камион.

Случаите в годините назад са десетки, но ефективно решение няма. Затова попитахме експерти дали трябва да се наложат забрани на тежкотоварните камиони над 12 тона да изпреварват по нашите магистрали и скоростните пътища, както е в много други европейски държави. На 24 септември 2026 г. имаше такова предложение на политическо ниво, което предизвика остра реакция от Международния съюз на превозвачите.

“Не е добър вариант изцяло да се забрани, защото в определени ситуации, примерно там, където са пътните възли, ако те се движат само в едната лента, няма да може колите да се включват свободно – обяснява пред “24 часа – 168 истории” Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите от катастрофи. – Представете си, че един тир се движи със 70 км и след него се нареждат още 30, които не може да го изпреварят, и се получава верига от 2-3 км. И ако вие искате да се включите в магистралата, ще трябва да изчакате цялата ситуация. По-добре да се контролира с пътни знаци.”

Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадали при катастрофи КАДЪР: БНТ

Бившият директор на КАТ и експерт по пътна безопасност Алекси Кесяков също е на това мнение и дори смята, че тираджиите не трябва да се притесняват: “Има такива забрани в Европа, но там магистралата е с 3 ленти и в крайната тировете няма как да се появяват – пояснява той пред вестника ни. – Ние ги анатемосваме, но те превозват стоки и услуги за населението и това е икономиката. Не пречат на никого. Както се видя и при катастрофата на “Тракия” миналата седмица – тези, които са карали по-внимателно, са спрели, а другите, дето влизат със 120 км/ч и са с празни глави, се врязаха в другите коли. Щом имаш ограничена видимост, караш така, че да можеш да спреш дотам, докъдето виждаш. Скоростта уби всички.

Бившият директор на КАТ и експерт по пътна безопасност Алекси Кесяков

Да, текстовете за скоростните режими трябва да се преразгледат и по-добре е да ти вземат книжката за превишение от 30 км, отколкото да те вкарат за 10 години в затвора, защото си прегазил човек. И второ, ако на един водач му е голяма глобата, ще кара според приходите си. Но ние не ги глобяваме. Те си плащат за услугата да нарушават закона. Трябва да имаме малко повече толерантност и да си обичаме живота на пътя. Ние се самоизбиваме.”

Само че проблемите остават, а решение няма заради липсата на контрол и факта, че нищо не се прави по въпроса.

“Има участъци на АМ “Тракия”, които са забранени за изпреварване за тежкотоварни камиони и само за едно пътуване миналата сряда снимах два турски тира, които нарушават забраната, защото няма кой да ги проверява и контролира – посочва пред “24 часа – 168 истории” Диана Русинова, експерт по пътна безопасност и управление на транспортния риск, председател на Управителния съвет на Европейския център за транспортни политики. - Има много прекрасни шофьори на тежкотоварни камиони, които си вършат много добре работата, но страдат от лобитата на превозвачите, които си правят каквото си поискат, за да увеличават икономическите си печалби. Ние от години говорим за тези проблеми, но, за жалост, все повече и повече затъваме. Вече сме с около 51 повече умрели спрямо предходната година за този период.

Диана Русинова експерт по пътна безопасност и управление на транспортния риск, председател на Управителния съвет на Европейския център за транспортни политики

На 1 млн. души имаме повече загинали, отколкото във войната в Украйна, но на нас не ни трябва война, ние сами се изтребваме по пътищата.

Факт е, че тежкотоварните камиони разрушават инфраструктурата в пъти повече, отколкото един лек автомобил. Много по-опасни и по-големи са, по-трудно се управляват и затова за тях регулацията е много по-сериозна. Въпросът е, че трябва да има контрол, но него го няма. От друга страна, като поставите и западналите ни пътища и липсата на поддръжка - това са два фактора, които неминуемо оказват влияние. Не можем да пропуснем и лошото поведение на водачите.

Проблемът е на МВР и тола, защото тези превозни средства напускат Калотина и Капитан Андреево, но преди два часа са направили нарушение. И ако има система, ще си плащат глобата, преди да излязат от България, както е на границата с Турция. А в Сърбия е още по-драматично. Там през 30 км плащаш магистрала и ако имаш превишение на скоростта, го погасяваш веднага на тези места. Просто системата им е по-добра и работи в реално време.

Има още един сериозен проблем на “Тракия”, и не само. Това са разделителните системи между платната. В 80% на Запад са с бетонни предпазни огради, които спират тир. При нас мантинелите са като едноледови солети, които и лека кола не могат да отблъснат.”

Според експерта трябва да има и единен контролен орган, който да следи за всички нарушения, защото ДАИ събота и неделя не работят. “КАТ проверява само за алкохол, колани и телефони. ДАИ за тахограф, за спазване на часовете и за претоварване – отбелязва Тодоров. - Трета институция - какво включва самият товар. И затова трябва да има само един орган на пътя, който да може да проверява за всичко. Претоварването е много сериозен проблем, особено есента, когато започнат да прибират зърното. Допустимо е от 38 до 40 т, те ги товарят с по 60 т. Трябва да има кантари навсякъде пред всяко пристанище, зърнобаза, кариера.

Затова може да се въведат няколко успешни практики. Първата мярка е да се поставят бетонни предпазни огради навсякъде. Втората е да се започне поетапно да се забранява петък и неделя следобед да се движат тировете. Прилагахме я няколко лета и имаше резултат – трафикът се разтоварваше. Трето - да се направят места, където да отбиват тировете в тези часове, защото, когато са се строели нашите магистрали, не са се организирали места за почивки. Това е изключително лошо и в момента се случва те да спират в аварийната лента, което е грубо нарушение и е много опасно. Четвъртата - санкцията да отива в реално време на граничния пункт и там да се събират глобите. Петата е да се създаде ефикасна и действаща система за контрол на претоварването чрез поставянето на кантари, които да са свързани директно с АПИ. Защото сега дори да се измери претоварване, камионът не се спира от движение, а просто глобата отива в централата на ТОЛ. Обаче на този камион, като му откажат спирачките и смачка цяло семейство, много важно, че ще плати глобата. А идеята е да се спре на момента, както е в Германия. И шестата мярка е да има единен контролен орган, който да проверява всичко по тежкотоварните камиони.”

За бившия началник на отдел “Пътна полиция” към СДВР и настоящ председател на Института за пътна безопасност Богдан Милчев проблемът с тировете и войната по пътищата стоят по малко по-различен начин: “След скандала за корупцията с Роби Уилямс мина една година и ДАИ не работи. Подчертавам.

Бившият началник на отдел “Пътна полиция” към СДВР и председател на Института за пътна безопасност Богдан Милчев

От друга страна преди дни с решение на Министерския съвет се направи дерогация (частична отмяна или изменение на правна разпоредба за определен период от време - бел. ред.) на турските тирове. Те протестираха на границата и само България ги пусна да влязат. Никоя друга държава не отстъпи. Заедно със занижения контрол, лошата маркировка и липсата на скрининг на професионалните шофьори за сънна апнея стигаме дотук. Организацията на движението е изкуство, не е хрумка на добра европейска практика, която да приложиш някъде. Защото ние трябва да се съобразим с натоварването, техническите възможности на превозните средства и с републиканската ни пътна мрежа. На база на комбинацията от тези 3 неща трябва да се вземат решенията.

Институтът за пътна безопасност разработи програма товарните автомобили да се придвижват пакетно, която за един месец да бъде приложена, без да се променя Законът за движение по пътищата. Това е като един диригент, който трябва да настрои различни инструменти да свирят в една тоналност. Защото в 90% от случаите катастрофите се дължат на това, че в една точка се събират повече от два автомобила с различна скорост. Ако всички се движат с една скорост, като в Нидерландия например, тогава произшествията се свеждат почти до 0.”

Но според Милчев решението да се спре войната по пътищата е само едно – да се измисли концепция за управление на риска:

“Това е специфична материя и този, който го прави, ще носи отговорност за общото състояние, за крайния резултат. Защото ние сме много добри при кризата. Когато гръмне бомбата, винаги възстановяваме щетите. Много е тежка мисията, която ни предстои да проведем с обществото, защото управляващите контролирано и упорито използват говорители, за да внушават на хората, че проблемът е в задкормилното устройство. Но когато за 20 минути на “Тракия” имаме около 100 шофьори, които са карали с несъобразена скорост с пътните условия, е съвсем нормално да се замислим защо са толкова много, а не само двама. Това означава, че транспортната ни система е капитулирала. Първо, контролът е нулев и второ, доставчикът на транспортната система, който организира правилата и движението, се е провалил.”

Защото липсва най-важното – държава, която да превърне всички тези експертни предложения в действия.