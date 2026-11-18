Магистратите го пускат 2 г. и 2 месеца преди края на присъдата, колкото трябваше да лежи и осъденият за смъртта на Милен Цветков

При жестоката катастрофа през 2015 г. до Плевен военният е превишил скоростта с 66 км/ч

Старшина Румен Цеков, осъден на 7 г. затвор за катастрофа с 6 жертви, излиза на свобода предсрочно по негова молба, показа проверка на “24 часа”. Решението е на Софийския градски съд от понеделник.

Цеков изтърпява наказанието си на лек режим в затворническото общежитие в Казичене, където е и друг освободен наскоро осъден за катастрофа с жертва - Кристиан Николов, убил Милен Цветков. Младежът бе освободен с 2 г. и 2 месеца предсрочно, но прокуратурата протестира и още е в затвора.

На старшина Цеков му оставал същият срок от присъдата, но държавното обвинение няма претенции към него, защото според документите се е поправил и вече няма място зад решетките. Той е в затвора от февруари 2023 г., няколко месеца преди Кристиан Николов също да влезе на топло за смъртта на журналиста. За разлика от него Цеков не е бил дрогиран, когато причинява смъртта на 5-има военни и един цивилен.

На 14 септември 2015 г. по обяд старшина Румен Цеков шофира военен бус с петима служители на армията. Движи се по път, който е стеснен заради ремонт. Пред него има кола с възрастно семейство, но Цеков решава, че ще ги изпревари въпреки забраната. Дава газ на буса, минава в насрещното, но срещу него се движи джип, шофиран от 26-годишния Мирослав Бъчев от град Славяново. Двата автомобила се удрят челно със страшна сила. Умират 5-имата пътници от военния бус и приятел на Бъчев, който се возил до него. Шофьорите оцеляват.

Експертиза показва, че старшина Румен Цеков се е движил със 108 км/ч, а Мирослав - с 88. И двамата са превишили скоростта, но военният повече. По делото има много спорове дали цивилният носи вина, защото се е движил в неговата лента въпреки превишената скорост, но в крайна сметка Военният съд наказва и двамата. Цеков с 10 г. затвор, а Бъчев - с 5. Апелативният съд намалява наказанито на старшината до 7 г., а цивилният е оправдан, въпреки че частните обвинители и прокурорът по делото твърдят, че е можело да избегне удара, като свие леко вдясно, но той не го направил.

Така в затвора влиза само Румен Цеков. Зад решетките веднага започнал да се труди като общ работник в паркинга на затвора. След това го преместили на обект на МВР, а 4 месеца след влизането зад решетките е изпратен на работа в Министерството на правосъдието в архива на дирекция “Българско гражданство”. Към средата на ноември т.г. е изтърпял 3 г. и 9 месеца, рискът от рецидив е нисък, участвал в много мероприятия, приел отговорността за престъплението, което е извършил, мотивиран е за промяна, има 9 награди, включително с отпуск, пише в доклада на администрацията на затвора. Становище са написали и колегите му от министерството на правосъдието, според които е съвестен към задачите и има изградени трудови навици. Освен това частна фирма е декларирала, че ще го наеме на работа, ако бъде освободен предсрочно.