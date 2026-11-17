След критиката за бавна реакция на институциите, от правителствената пресслужба пратиха позиция до БТА: Институциите реагираха незабавно при сигнала за помощ

Корабът GAS HUSKY е станал обект на комбинирана атака с морски безекипажни катери и въздушни дронове. По-рано капитанът на танкера заяви, че плавателният съд е бил ударен от 4 дрона - в мостика и в машинното отделение. Че корабът е бил ударен от дронове, съобщи румънската морска администрация, а от българските власти все още няма потвърждение.

За комбинираната атака съобщи източник на сайта Maritime.bg от компанията - собственик на кораба, която е базирана в Гърция. Танкерът е седмият кораб, ударен в извънредната икономическа зона на България от началото на октомври досега. Знае се, че е превозвал пропан и е бил атакуван само на 14,5 морски мили от мястото, където вчера се преобърна друг търговски кораб - BETUL 8.

Комбинираната атака над танкера не е първата такава близо до България. Първата атака, която стана в 3 часа през нощта на 6 октомври, също бе комбинирана - с морски и въздушни дронове. Тогава бяха ударени 2 търговски кораба - "Алфа Ватан" и "Ейбъл". Първият потъна за 3 минути след атаката, а вторият бе обхванат от пожар, при който тежко пострадаха двама от екипажа му.

Бе съобщено, че атаката срещу кораба е започнала някъде след 23:45 ч. на 16 ноември. Около 00:00 ч. на 17 ноември корабът спира да излъчва локационен сигнал. Минути след 8 ч. сутринта във вторник пък се активира аварийната система на кораба и така става ясно за инцидента.

GAS HUSKY е вторият кораб с гръцка собственост или под гръцко управление, който потъва край българските брегове през последните 20 дни, припомня „Нафтемборики". Изданието уточнява, че корабът е собственост на компанията Octopus Gas Inc.

По-рано днес стана ясно, че спасените от военните моряци от екипажа на танкера са чакали с часове на морския плот, на който бяха намерени. След критиката за бавната реакция на институциите, от правителствената пресслужба изпратиха позиция до БТА, в която категорично заявяват, че родните институции са реагирали незабавно при сигнала за помощ.

"България е мобилизирала отбранителния си капацитет за наблюдение и охрана на своите териториални води. Страната ни вече поиска помощ от ЕС и НАТО, и продължава да работи за обединяване на усилията за налагане на мораториум върху атаките срещу търговските кораби в Черно море. Българското правителство последователно подкрепя международните усилия за прекратяване на военните действия в Украйна и възстановяване на мира със средствата на дипломацията. Това е и най-ефективното решение за гарантиране на сигурността на търговското корабоплаване", пишат още от правителствената пресслужба.

По данни от VesselFinder газовозът е пътувал от Александрия към Румъния. "Засега се въздържаме от коментар. В момента проверяваме детайли", коментира пред maritime.bg Панайотис Вулгарис от компанията-собственик на танкера. Той отказа да коментира твърденията на румънската страна, че става въпрос за атака от дронове.

Вчера товарният кораб BETUL 8 беше ударен от два морски дрона. Корабът се обърна, а към района незабавно бяха насочени 4 военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море. Два от тях са български, един е румънски, а четвъртият - турски.В спасителните действия се включват и Военновъздушните сили. 2 хеликоптера „Кугър" и самолет Су-25 да извършиха въздушно наблюдение и разузнаване на района на инцидента. Операцията по спасяването на екипажа на кораба бе координирана от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация".

12-членният екипаж бе спасен. Моряците бяха транспортирани до сушата с два военни хеликоптера „Кугър" от състава на авиобаза Крумово. Всички са в добро общо състояние, премръзнали са, но няма тежко пострадали.

Вълната от нападения започна в началото на октомври, когато плаващият под турски флаг кораб "Алфа Ватан", пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът "Ейбъл", който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба "Дигнити", повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по "Дигнити" екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен "Дигнити" бе ударен и корабът "Челси 3", който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още 4 търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – Wine Trader и YARA J, са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на Wine Trader, ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак.

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше ударен от три дрона край Калиакра. Няколко дни по-късно вицепремиерът Иво Христов заяви, че атаките в българските води на Черно море са спрели след президентските избори.

Все още не е официално обявено какъв е бил произходът на предходните 3 атаки, при които пострадаха 5 търговски кораба. Още след първите 2, военният министър Димитър Стоянов заяви, че това няма как да стане бързо. И даде пример с атаката над летището в Лайпциг, чийто произход бе установен месец по-късно.