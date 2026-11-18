В софийските гимназии премиерата на “Хроники за неудобната истина” е днес, директорите сами преценяват

След скандала с искането на софийския лидер на БСП Иван Таков стана ясно, че и Българското ядрено дружество е написало писмо срещу филма

40 години след ядрената катастрофа в Чернобил темата е отново актуална в България. Филмът “Хроники за неудобната истина”, който е по кината от 16 октомври, се оказа в центъра на обществен скандал, след като кметът на София Васил Терзиев предложи документалната лента да достигне безплатно до всички софийски училища и да се гледа в час.

Филмът представя хронологично събитията от 1986 и 1987 г., каква информация е показана и каква е премълчана в България, както и какви мерки са взети в страните около нас. Изоставена класна стая в района на Чернобил - април 2006 г. СНИМКА: ПИЕР ПЕТРОВ Васил Терзиев с разпространителя на филма Веселин Диманов

Първи скочи общинският съветник и лидер на столичната структура на БСП Иван Таков, който определи филма като пропаганда и обяви, че нямал място в училище. Филмът цели поредно разделение и нагнетяване на напрежение в обществото, заяви той.

След него на излъчването на филма се противопостави и Българското ядрено дружество, което е пратило писма до министъра на образованието проф. Георги Вълчев и до кмета Васил Терзиев. (Виж по-долу в текста.)

Потърсени за коментар от “24 часа”, от министерството на образованието обясниха, че до момента не са имали възможност да се запознаят с филма и са изпратили писмо до разпространителя с молба

да бъде осигурен достъп до пълната версия на филма

за експертен преглед и преценка за неговата пригодност за ученици от различни възрастови групи.

Създателите на филма пък са се обърнали към Министерството на образованието и науката (МОН) с молба за съдействие за разпространението му до всички училища в страната.

МОН по никакъв начин не се е противопоставяло на организирането на прожекции на “Хроники за неудобната истина” в училищата. Директорите и педагогическите специалисти имат автономия при организирането на образователни дейности и могат да използват различни допълнителни материали по своя преценка, съобразно възрастта на учениците и образователните цели, обясниха от екипа на проф. Георги Вълчев.

От Столичната община обаче написаха, че целта е да запознаят младите хора с важни събития от близкото минало и да насърчат разговорите за историческата памет, гражданската отговорност и значението на истината. И допълниха, че разчитат училищата да откликнат и да включат филма в часовете по гражданско образование или в друг подходящ формат.

На проявилите интерес

ще бъдат предоставени и филмите “Моралът е доброто”

(за юриста и общественик доц. д-р Кристиан Таков) и този за журналиста Милен Цветков.

“Инициативата ще доближи съвременните будители до младите хора и ще даде повод за разговори за добродетели като честност, смелост и отговорност. Истината трябва да бъде казвана и показвана, независимо колко и за кого е неудобна”, обясни кметът Васил Терзиев.

През 1986 г. след аварията в Чернобил българските власти премълчават информация за рисковете, докато хората продължават да живеят, без да знаят каква опасност ги застрашава. Днес имаме отговорност тази история да бъде разказвана, обясни Терзиев. И благодари на създателите на филма Калоян Николов, Петър Драганов и Атанас Кръстанов.

Първата прожекция е на 18 ноември от 12,30 ч в 18-о СУ “У. Гладстон”.

“Говорил съм с историци. Историята не трябва да се коментира и да се тълкува, тя е история”, каза директорът на столичното 51-о средно училище “Елисавета Багряна” Веселин Стефанов. Прожекциите там ще бъдат на 23 и 24 ноември за 8-и, 9-и и 10-и клас.

“Чернобил е факт. Последствията от Чернобил са факти и ние тези неща ги учим”, категоричен беше и директорът на Националната природо-математическа гимназия Ивайло Ушагелов, който обаче още не е гледал лентата.

Учим за радиационния облак, за йонизиращо лъчение - има го в учебното съдържание и по химия, и по физика, допълни Ушагелов. Не вижда нищо притеснително филмът да бъде пуснат в училище - това са част от нещата, които са ни се случили.

Разбира се, че филмът може да бъде показан в училище, каза и шефът на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров. Смята, че

най-добре е да бъде представен пред гимназисти,

защото по-малките няма да го разберат.

“За мен е положителна инициативата на кмета Терзиев да подари двата филма на гимназистите на София, за да се запознаят със съдържанието им и след това да го коментират. Всичко свързано с аварии е добре да бъде доведено до знанието на всички, за да не се повтарят подобни изключително неприятни ситуации”, каза Диян Стаматов, директор на 119-о училище “Акад. Михаил Арнаудов”.

Филмът преднамерено насажда радиофобия у зрителите, като отправените внушения не почивали на научно доказуеми факти, обявиха обаче от Българското ядрено дружество, което е сдружение на физически лица. Писмото е подписано от доц. д-р Младен Митев, председател на УС.

“Например внушението за наличието на “хиляди бекерели на литър мляко” не се основава на никакви систематични и методологични измервания от времето на разглежданите събития”, пише в писмата. Нямало и данни за

повишаване на честотата на заболявания

на щитовидната жлеза вследствие на аварията в Чернобилската АЕЦ”.

От дружеството смятат още, че филмът би могъл “да насади и неоснователен страх от тежки социални заболявания”. Обявяват се и против дискусиите в училищата, които обичайно съпровождат излъчването на филма. Предлагат действащи и хабилитирани експерти, членове на Българското ядрено дружество, да проведат срещи в училищата.

“В нито един момент целта на “Хроники за неудобната истина” не е била да насажда страх, радиофобия или нежелание за изучаване на природни науки, а точно обратното!”, написа обаче във фейсбук Явор Андреев, който е председател на Младежката асоциация към дружеството, както и член на управителния му съвет. С поста си той обяви, че подава оставка, тъй като е несъгласен и възмутен от позицията на колегите си.

32 000 зрители досега - най-гледаният документален филм след 1989 г.

“Хроники за неудобната истина” е най-гледаният български документален филм след 1989 г. с над 32 000 зрители. И е първият в новата ни история, показван във всичките ни големи киновериги. Това каза дистрибуторът на филма Веселин Диманов, който е сценарист и режисьор на лентата “Моралът е доброто” за юриста доц. Кристиан Таков, както и на филма за Милен Цветков.

Само в първия час, след като е обявено безплатното излъчване на “Хрониките”, той е поискан от над 30 училища в София. Получени са запитвания от училища в Хасково, Варна и Бургас.

“Предоставяме го безплатно за всички образователни институции и за всички институции, които имат културна дейност”, обясни Диманов.

Предстои турне на лентата в няколко населени места в Германия, във Виена, Австрия, в Люксембург, във Великобритания, в Америка. “Разпространяваме го без държавно финансиране, което изисква доста повече време за организацията и със сигурност доста повече средства”, каза Диманов.

Режисьорът Калоян Николов: Каква радиофобия? В АЕЦ "Козлодуй" ни стискаха ръце

Не обвиняваме никого във филма, но сме изумени от лицемерието преди години

Калоян Николов

ПАОЛА ХЮСЕИН

- Г-н Николов, Българското ядрено дружество поиска филмът ви за Чернобил да не бъде показван в училищата и затова прати писма до министъра на образованието Георги Вълчев и до кмета на София Васил Терзиев с обяснението, че той насажда радиофобия. Как си обяснявате тази позиция?

- Не всички от това дружество смятат така, защото председателят на младежката организация си подаде оставката, като каза, че не е съгласен.

Странно е, защото през месец май направихме прожекция в Козлодуй в техния дом на енергетика. Тя беше по повод годишнината от Чернобил, беше поканено цялото дружество, присъстваха мениджъри от АЕЦ “Козлодуй”, експерти. Искахме точно те да го видят първи и ако има нещо нередно, да ни кажат: “Хора, осъзнайте се, това не е вярно”. Но никой нищо не ни каза. Напротив, стискаха ни ръце. Получи се страхотно събитие, на което бяха около 70-80 човека. Как ни казват, че ще се породи радиофобия, след като във филма обясняваме колко е важна енергетиката и че в АЕЦ “Козлодуй” има стипендиантска програма.

- Вече сте показвали филма пред студенти и ученици, каква е реакцията им?

- Скоро имаше прожекция в Нов български университет и попитахме дали филмът води до радиофобия. Студентите - около 170 човека, казаха единодушно “не”. Във факултета по журналистика едно момиче дойде да ни благодари, каза, че учи физика и след този филм иска да се пренасочи към ядрената физика.

- С какви хора разговаряхте, за да съберете информация и факти за филма?

- Озадачени сме, че в писмата пише за липсата на хабилитирани професори при подготовката на филма. Ползваме много архивни кадри с покойния професор Цветан Бончев, които сме взели от различни филми и от телевизии. Той е един от основателите на това дружество. Дори в момента физическият факултет на Софийския университет иска да правим прожекция там.

- Защо са тогава тези писма? Вреден ли е филмът за младите?

- Трудно ми е да си обясня. Получаваме постоянно писма от учители, които искат да го показват на учениците и студентите си. Смятат, че това е правилен материал за техните часове по история най-вече. В деня след изборите го показахме за 127-о училище, които си бяха наели зала. Бяха две прожекции и на всяка присъстваха по 80 младежи от 10-и, 11-и и 12-и клас. След това имаше дискусия и ни задаваха въпроси. Искаха да знаят какво и как е било, до какво води дезинформацията. Дори не са питали за бекерели или за ядрена физика.

- Как се появи идеята за филма?

- Атанас Кръстанов, който навремето е работил в Комитета по атомна енергетика за мирни цели и впоследствие стана косценарист на филма, преди четири години се свърза с мен, защото бяхме работили по друг проект за радиацията. Каза, че има архивни материали, събрал бил много неща и може да направим филм. С оператора Петър Драганов имаме интерес към социални теми и започнахме с интервю с професор Босенски. Отидохме при него буквално без сценарий и без никакъв скелет за филм. След интервюто решихме, че искаме да разкажем тази история.

- Какво показвате във филма?

- Представяме хронологично събитията от 1986 и 1987 г., показваме в някои страни около нас какви мерки са взети, каква информация е дадена и каква е премълчана и дали има въобще медицински последствия от тези събития. Те са недоказуеми, защото не са правени щателни изследвания.

И това също го казваме във филма - че е много трудно да се определи кой от какво има рак, дали от Чернобил, дали от храна, дали от много други фактори. Не твърдим, че Чернобил е виновникът за всичко и затова хората страдат, нито обвиняваме някого. Опитваме се максимално обективно да покажем каква е историята, да не слагаме нашите пристрастия като хора, а по-скоро да бъде журналистически поглед. Показваме го чрез архивни материали и чрез гледните точки на различните участници. Например имаме кадри от открито студио от 1990 г., правено в БНТ. В него на голяма кръгла маса от едната страна са учени, които са искали да се прави замерване и да се съобщава на хората, а от другата страна са управниците, които са отговаряли за това каква информация ще стига до хората. Показваме и двете гледни точки.

- Имаше ли нещо, което ви изненада или научихте за първи път, докато събирахте материали за филма?

- Повечето неща ги има в интернет. Има много информация, защото всяка година се говори за Чернобил. Ние я събрахме, за да е хронологично разказана и да е увлекателен разказът. От всичко това много неща са ме хващали за гърлото, но най-вече ме изненада лицемерието - как властите не съобщават на хората или им казват толкова малко, че не се вземат мерки, че всичко е наред. В същото време за тези, които са на върха, има специални мерки и друга храна, друга вода, други напитки. Това е цялото лицемерие като начин на живот.

- Как си обяснявате сега всички тези реакции срещу филма?

- Реакциите от зрителите като цяло са положителни. Давам пак пример с факултета по журналистика. В залата там имаше 140 седалки, но дойдоха около 170 студенти и седяха по стълбите. Филмът е дълъг - час и половина, а след това още час и половина отговаряхме на въпросите им. Накрая студентите станаха на крака и ни ръкопляскаха. На премиерата в зала 1 на НДК също имаше хора на крака.

- Как ще се борите с негативните реакции и коментари?

- Чрез истината. Искаме нея да покажем и го правим. Дори няма нужда да влизаме в тази словесна битка. Просто защото самите зрители виждат за какво става дума.