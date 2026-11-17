София се управлява от ППДБ. Та, викам, преди да ни занимават с мнението си за държавния бюджет, преди да ни пробутват проект за скейт-парк за 9 милиона, да пуснат поне топлата вода.

Това пише във фейсбук вицепремиерът Иво Христов, след като днес бюджетната комисия в парламента прие на първо четене проектобюджета за 2027 г.

"В "Гео Милев" се примирихме, че СО не може да извози боклука. Половината контейнери са обърнати, впрочем, и така е от месеци. Вчера спря токът за три-четири часа. Поне в моя блок. От вчера няма осветление по две близки улици, "Лулчев" и "Хумболд", пише още Христов. И допълва: За капак от седмица няма топла вода.

1000 абонатни станции в София в момента не работят заради аварии и ремонти на топлопреносната мрежа. До дни има очакване те да останат около 200. Също до дни ще бъде възстановена услугата за засегнатите абонати в "Изток" и "Изгрев", обяви миналата седмица изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров.

Единствената възможност за трайно решаване на проблема била подмяна на топлопроводите. Дружеството имало готовност да кандидатства за 200 млн. евро финансиране към Модернизационния фонд на ЕС за подмяна на мрежата. В най-засегнатия топлорайон - този на ТЕЦ "Изток", на терен за отстраняване на авариите работят 183-ма души, а за цяла София - над 350.

"Ще ми се да вярвам, че "елитът на нацията" се къпе като всички останали. Освен ако не разчита да се потопи с леденото хоро в Калофер, ама все пак елитът чак дотам не пада... или пък ще чака лятото в Гърция...", пише още вицепремиерът Христов във фейсбук профила си.