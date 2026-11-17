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Българин е пострадал при големия железопътен инцидент в Прага. Това съобщиха за БТА от външното ни министерство. Според информацията на МВнР съгражданинът ни е дългосрочно пребиваващ в Чехия.

Мъжът е бил закаран в болница след инцидента, където е бил прегледан, и след това изписан.

Посолството на България в Прага поддържа контакт с него. В момента мъжът е в добро здравословно състояние. Не са му били установени травми и наранявания.

Два пътнически влака са се сблъскали в Прага, има десетки ранени, няколко са в по-тежко състояние. Инцидентът е станал близо до централната железопътна гара в Прага тази сутрин, съобщиха чешките служби за спешна помощ.

Инцидентът е станал на мост над оживена улица в близост до гарата, съобщиха от пожарната служба. На място са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ.

Движението по ключовата железопътна линия през чешката столица бе спряно. Влаковете, пътуващи на дълги разстояния, са пренасочени към други гари, откъдето пътниците могат да продължат пътуването си с метрото. Според първоначалната информация влаковете са се сблъскали с ниска скорост около 7 ч. сутринта местно време