Очакваме обяснение от премиера Румен Радев кога и как точно ще дойде мирът, а търговските кораби отново ще плават спокойно в нашата черноморска икономическа зона.

Това написа във фейсбук зам.-шефът на "Продължаваме промяната" Николай Денков, след като стана ясно, че 7-и кораб е бил атакуван в българската икономическа зона на Черно море.

„Миротворческите" усилия на Радев и Йотова, с които подлъгаха стотици хиляди българи на изборите, дават резултати. Не каквито обещаваха. Политиката на окуражаване на войнолюбеца Путин, която Радев и ѝотова въведоха, доближи войната опасно близо до българския черноморски бряг", пише Денков.

По данни от VesselFinder газовозът е пътувал от Александрия към Румъния. "Засега се въздържаме от коментар. В момента проверяваме детайли", коментира пред maritime.bg Панайотис Вулгарис от компанията-собственик на танкера. Той отказа да коментира твърденията на румънската страна, че става въпрос за атака от дронове.

Вчера товарният кораб BETUL 8 беше ударен от два морски дрона. Корабът се обърна, а към района незабавно бяха насочени 4 военни кораба от Противоминната военноморска група в Черно море. Два от тях са български, един е румънски, а четвъртият - турски.В спасителните действия се включват и Военновъздушните сили. 2 хеликоптера „Кугър" и самолет Су-25 да извършиха въздушно наблюдение и разузнаване на района на инцидента. Операцията по спасяването на екипажа на кораба бе координирана от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация".

12-членният екипаж бе спасен. Моряците бяха транспортирани до сушата с два военни хеликоптера „Кугър" от състава на авиобаза Крумово. Всички са в добро общо състояние, премръзнали са, но няма тежко пострадали.

Вълната от нападения започна в началото на октомври, когато плаващият под турски флаг кораб "Алфа Ватан", пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът "Ейбъл", който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба "Дигнити", повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по "Дигнити" екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен "Дигнити" бе ударен и корабът "Челси 3", който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още 4 търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – Wine Trader и YARA J, са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на Wine Trader, ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак.

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше ударен от три дрона край Калиакра. Няколко дни по-късно вицепремиерът Иво Христов заяви, че атаките в българските води на Черно море са спрели след президентските избори.

Все още не е официално обявено какъв е бил произходът на предходните 3 атаки, при които пострадаха 5 търговски кораба. Още след първите 2, военният министър Димитър Стоянов заяви, че това няма как да стане бързо. И даде пример с атаката над летището в Лайпциг, чийто произход бе установен месец по-късно.