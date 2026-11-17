Никой не поема отговорност за тежката черепно-мозъчна травма, казват разследващите

На част от непълнолетните са повдигнати нови обвинения - за грабеж и унищожаване на личната карта на пребития

Всеки от обвиняемите за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив непълнолетни твърдял, че го е удрял, но леко и само по краката или ръцете. Никой от тях не е поел отговорност за тежката черепно-мозъчна травма, научи „24 часа" от разследващи.

37-годишният Георги Кузев от Кричим беше пребит до смърт на 4 август т. г. Бил примамен там на среща от 17-годишно момиче от Стара Загора, което го излъгало, че е на 15. Георги отишъл на тепето и там го чакали въпросното момиче и нейни приятели, решили да се разправят с него като с педофил. Започнал жесток побой с удари го главата и цялото тяло, Георги ги молел да спрат, но това само ги ожесточавало. Ритали го, блъскали го, по думите на съдия Петко Минев, който гледаше мерките за неотклонение на първите арестувани, буквално изпозвали главата му като пепелник. После се снимали с окървавения мъж, качили кадрите в социалните мрежи, взели чантичката на Георги и с 30-те евро в нея си купили дюнери. Пребитият мъж още бил в съзнание и започнал да слиза надолу по хълма, попаднал на баща, който разхождал детето си, била извикана линейка, но по-късно Георги Кузев починал в болницата.

Първоначално бяха задъжани петима младежи, после още трима и така към момента в ареста са общо 8 – 2 момичета и 6 момчета.

Те правят периодични опити мерките им за неотклонение да бъдат променени в по-леки, но без успех. За последно на 17 ноември т. г. да напуснат ареста, пробваха 17-годишното момиче от Стара Загора, и двама младежи от Пловдив – на 14 и 15 години. Апелативният съд в Пловдив обаче не се смили над тях – съставът прецени, че има данни за тяхното участие в престъплението, и опасност отново да престъпят закона при по-лека мярка.

На част от арестуваните непълнолетни са повдигнати и нови обвинения – за грабеж заради взетите от Георги пари и за унищожаването на личната му карта. Съдебно-психиатричните и психологически експертизи на 8-те младежи още не са готови. Според адвокатите им е време за произнасянето на вещите лица, защото от задържането са минали над 3 месеца.