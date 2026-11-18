Над 20 нови данъка или увеличение на досегашни като данък уикенд или минималните осигуровки предлага правителството за следващата година. Това ограничава допълнително инвестициите и ще изпаднем в рецесия.

Тази критика към бюджета за догодина отправи депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров пред Нова телевизия.

Управляващите са си заделили и 3,7 млрд. евро в бюджета, за които не е ясно как ще бъдат харчени, добави той. Димитров не може да си обясни и как разходите на МРРБ са нарастнали с 1 млрд. евро за девет дни и за това няма обяснение. Околовръстните пътища на София и Пловдив бяха заложени и в бюджета, представен в УНСС, обясни той, след като преди ден регионалният министър Иван Шишков използва тези два проекта, за да оправдае ръста на бюджета си.

Според Димитров управляващите готвят и нови общински проекти, след като са удължили с година срока за включването им с финансиране от държавния бюджет.