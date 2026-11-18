"Русия се опитва да спре изцяло корабоплаването в Черно море, търговското корабоплаване, това, което обслужва Украйна", с това предупреждение бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов постави акцент върху ескалиращите рискове за сигурността в региона. По думите му от юни месец насам в изключителните икономически зони на България и Румъния вече са засегнати 20 търговски кораба.

Според Божилов атаките с дронове срещу търговския флот представляват напълно нова заплаха за Черно море, която трябва да се разглежда като хибридна операция. Той подчерта, че Черно море ще остане военна зона до сключването на дълготрайно мирно споразумение между Русия и Украйна, което на този етап изглежда малко вероятно.

Бившият заместник-министър призова България и Румъния за много по-проактивна позиция и започване на сериозна дискусия в рамките на Европейския съюз. Според него Брюксел трябва да разположи военноморска операция в Черно море, аналогична на тази в Червено море, за да се гарантира сигурността и контролът върху корабоплаването.

Заедно с това Божилов настоя за незабавно активиране на българската част от съвместния център с Румъния за анализ и справяне с хибридните заплахи. По думите му няма международноправни пречки за предприемане на действия по противодействие в изключителната икономическа зона.

По отношение на военните мерки Божилов посочи, че разчитането единствено на изпращането на бойни кораби е скъпо и ги прави уязвими. Ударните дронове изискват нов подход, включващ както радиоелектронна борба (РЕБ), така и кинетични средства за сваляне.