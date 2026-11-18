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Общо 34 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, като пожарните екипи са реагирали на 79 сигнала. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.

С преки материални щети са 12 пожара, шест от които в жилищни сгради, а останалите – в промишлена сграда, постройки, автомобили и съоръжения на открито. Други 22 пожара са без материални щети.

Пожарникарите са извършили и 37 спасителни и помощни операции, включително при четири катастрофи. Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.