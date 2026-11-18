Ако имаше нормална надценка, такава каквато е в Германия, Австрия или Франция, цените в България щяха да бъдат същите, каквито са в Гърция, Холандия и Белгия.

С тези думи земеделският министър Пламен Абровски посочи високите търговски надценки като основна причина за по-високите цени на хранителните стоки у нас. Според него изкупните цени от страна на българските производители са напълно нормални, но крайните цени се оскъпяват значително от търговските вериги.

Пламен Абровски разясни, че Министерството на земеделието е създало регионални консултативни съвети по животновъдство и по плодове и зеленчуци. Той подчерта, че целта е изграждането на пирамидална структура, чрез която местните земеделски производители да обединяват продукцията си накуп.

По този начин те ще могат да преговарят директно с хипермаркетите и да предлагат свежа българска храна от региона, вместо в магазините да се продава вносна стока или продукция, транспортирана от стотици километри.

Министърът допълни, че през януари и февруари лично възнамерява да обиколи тези съвети, за да чуе гласа на фермерите преди подготовката на новия програмен период от 2028 до 2034 г.

Освен това земеделският министър информира, че се подготвят конкретни мерки за облекчаване на разходите и административната тежест за фермерите. Той посочи за пример намаляването на броя на задължителните млечни проби за самоконтрол, които оскъпяват производството, като дори се обмисля държавна помощ за покриване на част от тези разходи.

Абровски съобщи още, че следващата седмица се събира работна група за промяна в наредбата за кланичните пунктове, за да се даде възможност на животновъдите законно да продават изчистено българско агнешко директно от фермите.

Земеделският министър добави, че през януари Европейската комисия ще отвори за преразглеждане Директивата за нелоялните търговски практики, което ще позволи на министрите от ЕС да допълнят регулациите срещу лошите практики на търговските вериги