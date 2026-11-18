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Поредица от земетресения разтревожи жителите на Смолянско през изминалата нощ. Най-силният трус е регистриран в 3:16 ч. с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер и епицентър край село Момчиловци, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е било усетено силно и е придружено от тътен. Трусовете са започнали около 2:00 ч. и са продължили до около 4:20 ч., като вторичните разлюлявания са били през интервали от 10-15 минути.

Уплашени от земетресенията, жители на село Виево са напуснали домовете си. Трусовете са усетени и в град Смолян, както и в други населени места в района.

Към момента няма постъпили сигнали за материални щети или пострадали хора, съобщиха от община Смолян.