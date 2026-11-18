Наркоразпространението все по-често се случва онлайн и достига директно до младите хора чрез малки куриерски пратки. Тревожната тенденция и новите предизвикателства пред институциите коментира в студиото на "Денят започва" по БНТ заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов.

По думите му само за последните шест месеца са задържани повече от 6000 пратки с наркотични вещества в София, Русе и Видин, а 80% от получателите на тези пратки са лица в тинейджърска възраст – 16-17-годишни. Митническите служби разчитат на специализиран софтуер за анализ на риска, който ежедневно селектира стотици съмнителни пратки, като в повече от половината от тях намират наркотични вещества.

Новите синтетични наркотици все по-често заменят познатите до момента вещества. Според Стефан Бакалов сред най-разпространените са полусинтетични и синтетични канабиноиди и катинони, а внушението, че те са безвредни, е опасна заблуда.

"Тези полусинтетични наркотици са много "по-закачащи", отколкото познатата марихуана от преди 20 години", предупреди той и допълни, че именно това води до увеличаване на случаите на търсене на спешна медицинска помощ след употреба на подобни вещества".Бакалов коментира и заплахата от фентанила и синтетичните опиоиди. Той посочи, че опиоидната криза е много сериозен и комплексен въпрос, който обхваща производство, трафик, разпространение и тежки социални последици.

По думите му България и Европа са изправени пред различен модел от този в Съединените щати, като днес все по-често производството се осъществява на територията на европейски държави. Той предупреди, че има обосновано предположение, че у нас има още лаборатории за фентанил, което прави превенцията още по-необходима.

Според Стефан Бакалов примерът на Съединените щати показва, че мащабните превантивни политики могат да доведат до реален спад на жертвите:

"Няма нищо по-важно от това абсолютно всички институции да са обединени в тази кампания, защото тук става въпрос за защита живота на децата."

Заместник-директорът на Агенция "Митници" коментира и борбата с контрабандата на цигари. По негови данни за последните близо 11 месеца има близо 100 милиона контрабандни цигари задържани по границите, а само през октомври митническите служители са спрели шест камиона, натоварени с нелегални цигари.