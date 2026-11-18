Какви резерви спрямо преамбюла са попречили на Радев и България да подкрепи декларацията в Дъблин? Защо България сама се постави в ъгъла и не участва в дебата за общата сигурност?

Тези въпроси отправи от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова. Питането й дойде малко след като мнозинството отхвърли искането на "Демократична България" в зала да бъде привикан премиерът Румен Радев, който да обясни позицията, която България зае в Дъблин.

82 депутати бяха "за" изслушването. Само двама от тях бяха от управляващата "Прогресивна България", а един от групата им се въздържа, останалите 125 блокираха идването на премиера.

В петък германската информационна агенция ДПА обяви, че страната ни е единствената държава-членка на ЕС, която не е подписала декларацията. Според първоначалната информация документът бил приет от 39 страни на срещата на върха на ЕПО, в която участват общо 47 държави. На официалната страница на Елисейския дворец, където декларацията е публикувана в пълния ѝ вид, ясно е разписано, че 40 държави, сред които и нашата, са я подписали. "Това е приет документ от България и го приветстваме, записани са моите резерви към преамбюла", заяви от Дъблин премиерът Румен Радев.