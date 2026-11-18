Документите изглеждали сякаш са издадени от Република Полша

С условни присъди от 4 месеца и изпитателни срокове от по 3 години се сдобиха мъж на 38 и жена на 37 г. от Първомай, ползвали неистинско свидетелство за управление на моторно превозно средство. И двамата ще трябва да плащат разноските по делото, които са на стойност 46 евро за мъжа и 150 евро за жената.

На 1 октомври т.г., докато шофирал колата си, той бил спрян за проверка от служителите на реда в Първомай. След справка те установили, че издадената книжка е фалшива. Документът бил представен като официално издаден от компетентните органи на Република Пошла на негово име, въпреки че в действителност не бил истински. Последвало задържането му за срок от 24 часа.

38-годишният мъж е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Първомай.

Няколко седмици по-късно, на 24 октомври, 47-годишната от Първомай била спипана с фалшива книжка за кола, издадена от Република Полша. Жената е признала вината си и е сключила споразумение с прокуратурата на 16 ноември.