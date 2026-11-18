Целият бюджет е: взимаме дългове, за да се правят на щедри, коментира лидерът на ГЕРБ

ГЕРБ няма да подкрепят предлагания от правителството бюджет. Това стана ясно от изказване на лидера на формацията Бойко Борисов в парламентарните кулоари.

"И Асен (Василев, лидерът на "Промяната" - б.р.) вчера доста го визуализира с празната кошница с грижа. Мисля, че и ЕК, въпреки стотината благодарности на премиера Радев към Урсула фон дер Лайен, аз до към 7 ги преброих, не знам Краси Каракачанов с какви очи го е гледал как благодари на Урсула. Но инфлацията е висока, ниски доходи, големи дългове... Целият бюджет е: взимаме дългове, за да се правят на щедри", коментира Борисов. И напомни, че отговаря само за бюджетите до 2020 г., когато е бил премиер. Моите бюджети са били на излишък, настоя той.

Борисов отбеляза, че "същата група народни представители, които се опитаха да вземат парите и на най-уязвимите хора" били внесли "през задния вход" друг закон, с който се намалява трудовия стаж почасово. Стана ясно, че визира промените в Кодекса на труда, предлагани от "Прогресивна България".

Радостната новина от потопените кораби е, че вече със сигурност в Черно море има газ, иронизира той ситуацията с потопения кораб, превозващ втечнена газ. "Ние сме се превърнали в пиратска държава и пиратите шестват, защото правителството не смее да каже кои са пиратите. Кораб след кораб потапят, ограбват, потъват. Ако така вървят ще сме и най-голямата атракция за тия, дето обичат подводни снимки и да търсят находища", каза Борисов.

На въпрос какво би направил той бе категоричен: Бих унищожавал дронове, те се движат бавно, които са по вода. Да изкарам авиацията и системите.

"Така както преди години руснаците пускаха самолети всеки ден и ни изчисляваха часовете работа на двигателите на МиГ-овете, за да ни приземят, както приземиха. Тогава на Шабла отворихме шлюзовете на ракетите. Те още като се покажат почва да им дава, че се прихващат. От тогава нямаше нито един набег на руски самолет", разказа бившият премиер.

Лидерът на ГЕРБ смята, че трябва да бъде свикан КСНС, защото "парламентът крие управляващите".

"Гледах Гълъб Донев, съжалих го. Видно е, че той не е на мястото си. Изглежда доста тъжно и странно. На тези дебелаците искам да им кажа, че по никакъв начин не нося отговорност за това министерство. И служители, които са били през тия години, включително и Белчев, който сега е депутат от ПБ, в наши управления и сега са си ги взели в ПБ, това си е изцяло тяхна отговорност и решение. Никаква договорка с никого нито е имало, нито ще има.

Пожелавам им успех в новото правене на държавни резиденции по най-красивите места в България", каза лидерът на ГЕРБ.

На въпрос за натиск от Николай Копринков и премиера към кметове на ГЕРБ, Борисов настоя, че е визирал язовира.

Засега не е ясно дали ГЕРБ ще подкрепи някой от кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. "Имат президентство, имат Министерски съвет, имат Конституционен съвет, сега да им дадем и съдебната система? Ще ги изслушаме и понеже единственото, което ни остава е да се шегуваме, после ще напишат, че са мои. Да напишат. Има двама шишковци си говорят вечерно време, накрая ще кажат, че са мои", каза той, без да обяснява кого точно има предвид. След това добави, че след изслушването на кандидатите за ВСС ще видят "за кого "за" и за кого "против".

Борисов се възмути и от решението на мнозинството "да скрие" властта от обяснения за българската позиция по последната дъблинска декларация - по-рано днес опозицията поиска премиерът Румен Радев да дойде в парламента за изслушване, но 125 от "Прогресивна България" ги блокираха.