Стефан Данаилов не започнал първия си разговор с новите студенти с уроци по актьорско майсторство. Първо поискал да разбере дали всички имат покрив над главата.

„Имате ли къде да живеете, деца, или да ви взимам у нас?“, попитал той. Този спомен разказва актрисата Радина Боршош в новия епизод на подкаста „Неперфектните с Мила“.

Радина е от последния клас на големия актьор. Спомня си как студентите постепенно превърнали дома му в свой втори дом. Там се провеждали занятия, отваряли хладилника, правели си кафе, празнували заедно. А когато някой бил несправедлив към тях, Ламбо се изправял в тяхна защита като скала.

„Когато си отиде, останахме като сираци в академията“, признава актрисата. Данаилов умира, преди да успее да връчи дипломите на последния си клас.

Но пътят на Радина към сцената съвсем не започва с такава подкрепа. Преди да срещне Ламбо, друга нейна учителка я разколебава сериозно дали изобщо има място в актьорската професия. Следват месеци на страх, колебания и една кутия с телефонни номера, която едва не остава затворена завинаги.

Какво я кара най-сетне да събере смелост, защо и днес се съмнява в себе си и какво не може да си прости дори след успешна роля? Радина разказва пред Мила Иванова в „Неперфектните“ - разговор, в който зад красивия успех се вижда и трудната му цена.